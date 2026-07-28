Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zendaya ponovno navdušila: še vedno odeta v črnino

Los Angeles, 28. 07. 2026 14.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Zendaya na losangeleški premieri filma Spider-Man: Nov dan

Hollywoodska zvezdnica Zendaya in njen dolgoletni stilist Law Roach sta zopet navdušila. Za losangeleško premiero prihajajočega filma Spider-Man: Nov dan je zvezdnica nadela ekstravagantno črno opravo, ki je spominjala na futuristično obliko pajka. 29-letnica se je tudi tokrat odela v črnino, za katero so oboževalci prepričani, da sporoča smrt lika v filmu.

Leto 2026 je za Zendayo vse prej kot ležerno. Zvezdnica se je in se še vedno mudi na več promocijskih turnejah, med drugim za spektakel Odiseja in težko pričakovanega četrtega Spider-Mana. Za losangeleško premiero slednjega je 29-letna hollywoodska igralka zopet ponudila modno poslastico – tokrat v obliki kreacije futurističnega pajka.

Igralka se je tudi tokrat odela v črnino, za katero so oboževalci prepričani, da sporoča smrt lika v filmu. Naj bo to promocija Odiseje, v sklopu katere se je po rdeči preprogi sprehodila v angelskih krilih, ali pa promocija franšize Dune: Peščeni planet, ko je za enega od dogodkov nadela robotsko opravo, Zendaya s svojo modo vselej nekaj sporoča.

Preberi še Ali Zendaya z modo sporoča smrt lika v novem Spider-Manu?

Kaj torej 29-letna zvezdnica sporoča s črnino, v katero je odeta med promocijo prihajajočega filma Spider-Man: Nov dan? Oboževalci so prepričani, da igralka s črnimi oblekami namiguje na smrt enega od glavnih likov. Bo umrl njen lik MJ? Ali lahko morda umre celo sam Spider-Man?

Zanimivo, med turnejo je Zendaya le enkrat nadela belo barvo, in sicer med obiskom Šanghaja. Pozorni uporabniki na spletu so hitro opozorili na dejstvo, da bela barva v kitajski kulturi tradicionalno simbolizira smrt.

zendaya moda spider-man črna

Leto po soprogu Dolly Parton izgubila še brata

24ur.com Ali Zendaya z modo sporoča smrt lika v novem Spider-Manu?
24ur.com Novi izzivi Spider-Mana: Tom Holland o svoji ikonični filmski vlogi
Zadovoljna.si Kaia Gerber s senzacionalnim videzom, ki je obnorel Hollywood
24ur.com Spider-Man se vrača, in to v velikem slogu!
24ur.com Comic-Con poln presenečenj: novi Črni panter in Ryan Gosling kot Ghost Rider
24ur.com Po temnopolti Arieli na velikih platnih tudi temnopolta Zvončica
Moskisvet.com Filmski svet ovit v črnino, poslovila se je še ena legenda
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Čeprav ni njen sin, ga ima rada kot svojega
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka
Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka
zadovoljna
Portal
Osupnila v kratki obleki z dekoltejem, ki je segal skoraj do popka
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Hrvaški nogometaš ljubi lepo Slovenko
Hrvaški nogometaš ljubi lepo Slovenko
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
vizita
Portal
Zdravnica opozorila na tri simptome smrtonosnega raka
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
cekin
Portal
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
moskisvet
Portal
Uganete, čigava zadnjica je to? Balkanska pevka z novo provokativno fotografijo
Več kot mesec dni preživel izgubljen na odprtem morju: pomagala mu je iznajdljivost
Več kot mesec dni preživel izgubljen na odprtem morju: pomagala mu je iznajdljivost
Tragičen konec zvezde Globokega grla
Tragičen konec zvezde Globokega grla
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
dominvrt
Portal
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Mnogi Slovenci imajo to živilo v shrambi še mesece po roku – strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
Mnogi Slovenci imajo to živilo v shrambi še mesece po roku – strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
okusno
Portal
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Morska enolončnica, ki navduši vso družino
Morska enolončnica, ki navduši vso družino
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
voyo
Portal
Pobesneli Max 2
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820