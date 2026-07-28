Zendaya ponovno navdušila: še vedno odeta v črnino

Leto 2026 je za Zendayo vse prej kot ležerno. Zvezdnica se je in se še vedno mudi na več promocijskih turnejah, med drugim za spektakel Odiseja in težko pričakovanega četrtega Spider-Mana. Za losangeleško premiero slednjega je 29-letna hollywoodska igralka zopet ponudila modno poslastico – tokrat v obliki kreacije futurističnega pajka.

Igralka se je tudi tokrat odela v črnino, za katero so oboževalci prepričani, da sporoča smrt lika v filmu. Naj bo to promocija Odiseje , v sklopu katere se je po rdeči preprogi sprehodila v angelskih krilih, ali pa promocija franšize Dune: Peščeni planet , ko je za enega od dogodkov nadela robotsko opravo, Zendaya s svojo modo vselej nekaj sporoča.

Kaj torej 29-letna zvezdnica sporoča s črnino, v katero je odeta med promocijo prihajajočega filma Spider-Man: Nov dan? Oboževalci so prepričani, da igralka s črnimi oblekami namiguje na smrt enega od glavnih likov. Bo umrl njen lik MJ? Ali lahko morda umre celo sam Spider-Man?

Zanimivo, med turnejo je Zendaya le enkrat nadela belo barvo, in sicer med obiskom Šanghaja. Pozorni uporabniki na spletu so hitro opozorili na dejstvo, da bela barva v kitajski kulturi tradicionalno simbolizira smrt.