Zendaya snema nove filme, Tom Holland doma kuha zdrave obroke

V svetu zabavne industrije, kjer so urniki zvezdnikov pogosto prenapolnjeni z mednarodnimi potovanji in dolgotrajnimi snemanji, so prav majhne geste tiste, ki krepijo medosebne odnose. Tega se zavedata tudi Tom Holland in Zendaya, ki skrbita, da svojo ljubezen ohranjata pristno.

Tom Holland skrbi, da Zendayo ob prihodu domov čaka zdrava večerja. FOTO: Profimedia

Trenutno eden najbolj priljubljenih zvezdniških parov namreč znova dokazuje, da se prava podpora začne doma, natančneje za kuhinjskim pultom. Medtem ko Zendaya v Bostonu dela na novem filmskem projektu, njen dragi skrbi, da jo ob prihodu domov čaka zdrava in okusna večerja. S tem jo želi po napornem dnevu sprostiti in ji omogočiti čim več počitka za prihodnje delovne dni. 30-letni zvezdnik, ki se očitno odlično znajde za kuhinjskim pultom, ima pri pripravi obrokov kar nekaj omejitev, saj njegova izbranka uživa zgolj rastlinsko prehrano.

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A ko mu zmanjka idej, ima v svoji družini pomoč. Njegov brat Sam Holland je namreč v kuhinji pravi profesionalec. Najstarejši od mlajših bratov slavnega Spider-Mana je chef, ki je za Toma pripravil selekcijo receptov brez mesa, ki so primerni za rastlinsko dieto, ki se je drži Zendaya. "Preizkušal je enega za drugim in tako postajal vedno boljši, pa še užival je," je za The Times razkril Sam in še poudaril, da so bili recepti prilagojeni okusu para in razpoložljivim sestavinam ter da si je njegov brat želel, da so jedi pripravljene po najvišjih standardih.