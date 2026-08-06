Zendaya snema nove filme, Tom Holland doma kuha zdrave obroke

V svetu zabavne industrije, kjer so urniki zvezdnikov pogosto prenapolnjeni z mednarodnimi potovanji in dolgotrajnimi snemanji, so prav majhne geste tiste, ki krepijo medosebne odnose. Tega se zavedata tudi Tom Holland in Zendaya, ki skrbita, da svojo ljubezen ohranjata pristno.
Trenutno eden najbolj priljubljenih zvezdniških parov namreč znova dokazuje, da se prava podpora začne doma, natančneje za kuhinjskim pultom. Medtem ko Zendaya v Bostonu dela na novem filmskem projektu, njen dragi skrbi, da jo ob prihodu domov čaka zdrava in okusna večerja. S tem jo želi po napornem dnevu sprostiti in ji omogočiti čim več počitka za prihodnje delovne dni. 30-letni zvezdnik, ki se očitno odlično znajde za kuhinjskim pultom, ima pri pripravi obrokov kar nekaj omejitev, saj njegova izbranka uživa zgolj rastlinsko prehrano.
A ko mu zmanjka idej, ima v svoji družini pomoč. Njegov brat Sam Holland je namreč v kuhinji pravi profesionalec. Najstarejši od mlajših bratov slavnega Spider-Mana je chef, ki je za Toma pripravil selekcijo receptov brez mesa, ki so primerni za rastlinsko dieto, ki se je drži Zendaya. "Preizkušal je enega za drugim in tako postajal vedno boljši, pa še užival je," je za The Times razkril Sam in še poudaril, da so bili recepti prilagojeni okusu para in razpoložljivim sestavinam ter da si je njegov brat želel, da so jedi pripravljene po najvišjih standardih.
Rastlinska prehrana ali 'plant-based diet' je način prehranjevanja, ki temelji predvsem na živilih rastlinskega izvora, kot so sadje, zelenjava, stročnice, oreščki, semena in polnozrnata žita. Za razliko od strogega veganstva, ki popolnoma izključuje vse živalske proizvode iz vseh vidikov življenja, se izraz rastlinska prehrana pogosto uporablja za opis jedilnika, ki zmanjšuje ali popolnoma opušča uživanje mesa, mlečnih izdelkov in jajc, pri čemer je glavni poudarek na zdravstvenih koristih in trajnostnem odnosu do narave.
Spider-Man je eden najbolj prepoznavnih izmišljenih superjunakov iz sveta stripov založbe Marvel Comics. Ustvarila sta ga pisatelj Stan Lee in umetnik Steve Ditko leta 1962. Njegova identiteta je Peter Parker, mladenič, ki po piku radioaktivnega pajka pridobi nadčloveške sposobnosti, kot sta plezanje po stenah in izostren čut za nevarnost. Tom Holland je eden izmed igralcev, ki so tega junaka upodobili v moderni filmski franšizi, s čimer je postal svetovno prepoznaven obraz tega lika.
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