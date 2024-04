Zendaya: Svoje nečake po druženju rada vrnem njihovim staršem

Zendaya je prebudila svoje materinske instinkte za svojo najnovejšo filmsko vlogo. Na rdeči preprogi je zvezdnica za revijo People spregovorila o navdihu za materinsko vlogo . "Matere v mojem življenju in okoli mene so tiste, je rekla igralka, ki jim pripisuje zasluge, za inspiracijo pri igranju Tashi Duncan , nekdanje teniške čudežne deklice, ki je postala trenerka.

Med klepetom je dodala, da si je skozi leta nabrala malo prakse. "Imam veliko, veliko nečakinj in nečakov, zato se počutim, da so to moji izposojeni otroci. Zabavamo se in potem jih vrnem k njihovim pravim staršem," je rekla Zendaya in dodala: "Vsekakor me navdušujejo, kako se lotevajo materinstva in ga sprejemajo."

V romantični športni komediji se igralka znajde v središču intenzivnega ljubezenskega trikotnika med njenim možem, ki ga igra Mike Faist in nekdanjim fantom v vlogi Josha O'Connorja. Sinopsis film povzema: "Film sledi trem igralcem, ki so se spoznali že v najstniških letih med tekmovanji na teniških turnirjih, vsak z željo, da postane svetovno znani zmagovalec za grand slam, medtem pa ponovno oživijo stara rivalstva na igrišču in izven njega."