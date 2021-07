Zendaya ujeta v objemu soigralca Toma Hollanda

Fotografije novega zvezdniškega para je objavil portal Page Six , te pa so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih. Na eni izmed njih lahko vidimo, kako se je 25-letni Tom približal 24-letni Zendayi, da bi jo poljubil. Igralca sta na posnetih fotografijah videti srečna in nasmejana. Tom je v enem trenutku ljubeče strmel v Zendayo in jo božal po bradi.

Govorice, da sta "Tomdaya" (skupno ime za Toma in Zendayo) v razmerju, se pojavljajo že več let. Potem ko sta leta 2017 skupaj zaigrala v filmu Spider-Man: Vrnitev domov , v katerem je Tom upodobil Petra Parkerja , Zendaya pa njegovo sošolko Michelle, naj bi se začela dobivati.

To pa še ni vse. Malo zatem so ju opazili tudi v soseski Silver Lake v Los Angelesu, kjer prebiva Zendayina mama Claire Stoermer . Ta je bila še isti dan opažena v družbi mladih zaljubljencev, kar pomeni, da je odnos med Zendayo in Tomom očitno resen, če je spoznal že njeno družino.

"Zelo sta bila previdna, da sta se držala zase in stran od oči javnosti, vendar sta šla skupaj na počitnice in sta poskušala preživeti čim več časa drug z drugim," je vir povedal za People julija 2017. Zvezdnika sta se takrat na družbenih omrežjih iz novic ponorčevala. Zendaya je med drugim navrgla, da že več let ni bila na dopustu ter označila Toma, ta pa se je odzval z besedami: "Zendaya, ali šteje promocijska turneja."

Pet mesecev kasneje je portal Page Six poročal, da sta bila igralca opažena skupaj v restavraciji Bobby Van's Steakhouse v New Yorku, kjer so očevidci dejali, da je Holland "očaral (Zendayine) starše".

Nejasno je, kako dolgo so bile govorice o njuni domnevni zvezi aktualne, ker so julija 2019 Hollanda opazili, da se je v londonskem Hyde Parku držal za roko z Olivio Bolton. Viri so za The Sun aprila povedali, da sta Tom in Olivia razšla in da sta želela "biti samo prijatelja".

Zendayo so med avgustom 2019 in marcem 2020 večkrat opazili v družbi igralskega kolega iz filma Evforija Jacoba Elordija, s katerim sta sprožila govorice, da naj bi bila par, a zadeve nista nikoli komentirala. Mogoče pa je Zendaya želela pozornost preusmeriti drugam, kar ji je takrat, kot kaže, uspelo.