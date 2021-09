Zendaya v času karantene občutila žalost

Ameriška igralka Zendaya je za britanski Vogue spregovorila o tem, kakšne posledice je imela pandemija na njeno duševno zdravje. Dejala je, da je zaprtje države v njej vzbudilo "okus žalosti", zaradi katerega se je bilo zjutraj težko vstati iz postelje. "Zbudiš se in se ves dan počutiš slabo, v smislu: 'Kaj za vraga se dogaja?'" je iskreno povedala in dodala, da je bila njena žalost podobna temnemu oblaku, za katerega ni vedela, kako se ga znebiti.

25-letna pevka se je s težkim obdobjem spopadala s pomočjo terapevta, kar je opisala kot dobro izkušnjo, ki jo priporoča tudi drugim, ki si to lahko privoščijo. "Kdor koli ima finančna sredstva za obisk terapevta, mu priporočam, da to stori. Menim, da je to čudovita stvar. Nič ni narobe, če delaš na sebi in se ukvarjaš s temi stvarmi z nekom, ki ti lahko pomaga in se s teboj pogovarja, in ni tvoja mama ali kdor koli drug, ki je pristranski," je zaupala novinarki.

Poleg terapije Zendaya svoja čustva usmerja v najstnico, odvisno od drog, ki jo igra v seriji Evforija, a ob tem priznava, da svoj lik Rue razume le do neke mere. "Sem najbolj trezna oseba, ki so jo lahko prosili za igranje te vloge," je dejala.