Zendaya: Vem, kje postaviti mejo, ko pride do družbenih omrežij

"Zelo zelo natančna sem glede tega, kaj objavljam na Instagramu, ker imam do svojega računa dostop le jaz, " je 24-letna Zendaya povedala kot gostja v podkastu The HFPA . "Mislim, da je do neke mere pomembno, da sem glede teh stvari iskrena." V primerjavi z drugimi hollywoodskimi zvezdniki Zendaya na družbenih omrežjih ne objavlja tako pogosto. Postavila si je celo določene omejitve, ko pride do virtualnega sveta.

"Ko sem bila mlajša, sem bila veliko aktivnejša. Ne gre za to, da bi sovražila družbena omrežja ali kaj podobnega, a včasih se mi zdi, da preveč časa preživim na telefonu," je še dodala 24-letna zvezdnica, ki je zaslovela v Disneyjevi produkciji. "Imam izoblikovan odnos do te teme in vem, kje je meja."

"Mislim, da me moji oboževalci, ki me že dolgo spremljajo, dobro poznajo, in res se zdi, da me resnično spoštujejo. Razumejo, da sem človek in ne želim vsega deliti na družbenih omrežjih. Želim biti srečna tudi onkraj virtualnega sveta,"priznava igralka.

Zendaya je oboževalcem hvaležna, da razumejo njeno zasebnost. "Imam fantastično podporo. Imam veliko bratov in sester ter čudovite starše. So ljudje, ki me varujejo in imajo radi, in mislim, da zaradi teh ljudi delam, kar pravzaprav delam. Sistem podpore je izredno pomemben."