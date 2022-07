Zendaya z zgodovinskim uspehom na letošnjih emmyjih: Nimam besed, hvala vsem

Po dvoletni pandemiji ponovno obujeno hollywoodsko dogajanje je pred nekaj dnevi ponudilo z razglasitvijo letošnjih nominacij za najbolj prestižne televizijske nagrade emmy. Kljub temu, da so te, tako kot vsako leto, pri nekaterih navdušile, pri drugih pa pustile grenak priokus, so se te za mlado ameriško igralko Zendayjo izkazale za zgodovinske.

"Snemanje serije z zasedbo in ekipo nekaterih izmed najbolj talentiranih ljudi, od katerih sem se imela privilegij učiti, je eden večjih dosežkov mojega življenja. Zelo sem ponosna, da sem lahko delala z vami," je emmy nominacijo v kategoriji najboljše dramske serije komentirala mlada igralka, ki je ob tem priznala, da ne najde pravih besed, s katerimi bi opisala hvaležnost, ki jo v resnici čuti. Za igralko, ki je v Instagram objavi izpostavila kreativne ustvarjalce šova Evforija , pa to ni edina letošnja nominacija, saj se lahko pohvali še s kar dvema nominacijama, in sicer v kategoriji za najboljšo igralko v dramski seriji ter v kategoriji za najboljšo originalno skladbo. 25-letni zvezdnici je tako uspel zgodovinski dosežek, saj je prva temnopolta ženska, ki je v istem letu prejela nominacijo tako v igralski kot tudi glasbeni kategoriji.

Zendayi, ki je leta 2020 za vlogo srednješolke Rue v seriji Evforija domov že odnesla emmyja za najboljšo igralko v dramski seriji, so se letos v isti kategoriji pridružile Jodie Comer (Killing Eve), Laura Liney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjacket), Sandra Oh (Killing Eve) in Reese Witherspoon (The Morning Show).

Serija Evforija, ki je navdušila predvsem med mlajšimi generacijami, se bo v borbi za kipca spopadla z uspešnicami Squid Game, Stranger Things, Succession, Ozark, Better Call Saul, Severance in Yellowjackets.

Močna konkurenca pa Zendayo čaka tudi v tretji izmed nominiranih kategorij, kjer se bosta skladbi Elliot's Song ter I'm Tired, pri katerih je igralka sodelovala pri pisanju besedila, spopadli s skladbami