'Zendayi niso zavrnili vstopa v restavracijo, sama si je premislila'

Zvezdnica je bila po poročanju Daily Maila oblečena v kratek črn top brez naramnic in dolge, ohlapne bež hlače. Svoj videz je dopolnila z rjavim pasom, črnimi čevlji, zlatimi zapestnicami in dizajnersko torbico. "To je popolnoma neresnično," je po dogodku za PageSix zatrdil Zendayin predstavnik za odnose z javnostmi. "Šli so v restavracijo in ugotovili, da so tam že jedli, zato so se odločili, da namesto tega poskusijo novo restavracijo. Ni bilo kršitve kodeksa oblačenja ali česa podobnega," je še dodal Scott Newman.