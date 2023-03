Zendayin stilist zanika, da je za njegovo upokojitev kriva igralka

"Hvala vsem, ki ste me v preteklih letih podpirali pri moji karieri. Vsaki osebi, ki mi je zaupala, da sem jo oblekel, sem zelo hvaležen za vse," je opis začel 44-letnik. "Če bi bil ta posel samo moda in ustvarjanje oblačil, bi to počel do konca življenja, a žal ni! Politika, laži in lažne pripovedi so me dotolkle! Zmagali ste, odstopam," je še razložil, zakaj se je odločil za ta korak, kaj točno je mislil s tem in na koga je to letelo, pa ni razkril.