Zendayina mama o zaroki hčerke s Tomom Hollandom: To je samo vaba za klike!

Ne Zendaya ne Tom se na govorice nista odzvala. Sum na zaroko je sprožil vir blizu para, ki je za Us Weekly razkril, da je njuno razmerje resno in trajno. "Oba sta v fazi ustaljevanja in absolutno načrtujeta resnično skupno prihodnost," je povedal vir.

26-letna zvezdnika sta se spoznala leta 2016, ko sta skupaj zaigrala v filmu Spider-Man: Vrnitev domov, kjer sta igrala zaljubljeni par. Skupaj so ju v javnosti opazili nekaj let kasneje, in sicer junija 2021, ter ju poimenovali Tomdaya. Zendaya je bila o zanimanju javnosti za njuno zvezo iskreno presenečena. "Mislim, da je ljubiti nekoga sveta in posebna stvar ter nekaj, s čimer se želiš ukvarjati in izkusiti," je leta 2021 razkrila za GQ.