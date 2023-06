Ženi in otrokom srbskega igralca grozili s smrtjo: Policija najprej ni ukrepala

Na protestih Srbija proti nasilju, ki se v Beogradu zdaj odvijajo že več tednov, je prisotnih tudi kar nekaj znanih obrazov. Država je razdeljena na dva pola: na tiste, ki protestirajo, in na tiste, ki protestom nasprotujejo. Srbska igralka Tamara Dragićević in žena srbskega igralca Petra Benčine je prejela grožnje, naj raje pazi na svoje otroke, kot da se udeležuje protestov. Sporočili so ji, da vedo, kje sta oba otroka, zato so grožnjo vzeli zelo resno.

"Grozno sem jezen in vznemirjen. Bil bi skrajno neresen, če v tej situaciji groženj mojim otrokom in družini ne bi jemal resno. Ne zaupam nikomur, šel bom po hčerko, ki je v šoli v naravi in jo bom skušal sam zaščititi," je v soboto za Nova.rs povedal srbski igralec Petar Benčina, ki smo ga v vlogi zdravnika gledali v filmu Toma.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Petrova žena, prav tako igralka, Tamara Dragičević namreč že več več tednov na različnih družbenih omrežjih dobiva različne grožnje. Zadeva je postala resna, ko so njej in njenim otrokom grozili s smrtjo in ko so ji napisali, da vedo, kje sta tako sin kot hčerka. Tamara je za srbsko televizijo N1 povedala, da je grožnje prijavila policiji in da so ji sporočili, da bodo raziskali, kaj se dogaja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V nedeljo zvečer je Benčina za srbske medije povedal, da se je policija končno odzvala na njegovo in ženino prijavo. "Javili so se iz policije in kot so mi povedali, naj bi v začetku novega tedna dobil rezultate raziskave in da bo vse skupaj prevzelo tožilstvo. To je vse, kar vem. Šel sem po hčerko in bomo videli, kako naprej."

Preden se je policija v nedeljo popoldne odzvala na njegovo prijavo, je Petar v medijih povedal, da se policija ne odziva na prijavo in da bo očitno moral sam zaščititi svojo družino brez pomoči organa pregona. Na družbenih omrežjih so družini Benćina-Dragičević podporo izkazali tudi igralski kolegi, med drugim Nikola Kojo, Milan Marić in Dragan Bjelogrlić.