Ženo Matthewa McConaugheya pred njim zaprosil princ

Camila Alves McConaughey je razkrila modre nasvete o zvezi, ki jih je dal oče, preden je spoznala moža Matthewa. Manekenka je v ganljivem zapisu razkrila, da jo je pred leti zaprosil bogat princ in da je bila postavljena pred težko odločitev. Zapisala je tudi besede, ki so jo takrat, ko so bile izrečene iz njegove strani, najbolj zabolele: "Če se poročiš z moškim samo zaradi materialnih dobrin, ki jih ima, potem si zame prostitutka visokega razreda," ji je dejal oče, kateremu je za vzgojo zelo hvaležna, saj jo je pripeljala do njenega moža.

Camila Alves McConaughey je razmišljala o pomenljivem nasvetu, ki ji ga je dal oče, preden je spoznala in se poročila s svojim možem Matthewem McConaugheyem, s katerim sta skupaj že 12 let. Nekdanja 41-letna manekenka je ob praznovanju očetovskega dne v ZDA delila dolgo objavo na družbenem omrežju, v kateri se je spomnila modrega nasveta, ki ji ga je oče dal o ljubezni pred več kot 20 leti. Camila je svojega očeta imenovala "človek na ranču" in "človek zemlje", ki jo je naučil, naj "ne bo navdušena nad 'stvarjo' samo, temveč nad vsebino", in se spomnila časa, ko jo je zelo bogat moški zasnubil, preden je v njeno življenje prišel 54-letni zvezdnik.

Camila Alves McConaughey in Matthew McConaughey. FOTO: Profimedia icon-expand

"Nekoč me je zasnubil princ, človek s srečo onkraj dežel, moški, ki bi, če bi sprejela njegovo ponudbo za poroko, spremenil status moje celotne družine za prihodnje generacije," je zapisala v naslovu poleg fotografije, na kateri ona in njen oče gledata drug drugega. "Čutila sem težo, da to ni odločitev, ki bi jo morala sprejeti sama, zato sem se usedla z očetom in mu zaupala svoje občutke, on me je tiho poslušal, kasneje pa je njegovo prvo vprašanje bilo ...' Ali ga ljubiš?'"

Ustanoviteljica Pantalonesa je v nadaljevanju zapisala, kaj je odgovorila svojemu očetu: "Nisem prepričana, a mi je zelo všeč in mislim, da bi ljubezen lahko rasla." Potem ko je svojemu očetu prav tako povedala, da si ne more predstavljati otroka s tem moškim, je njen oče dejal: "Potem imaš svoj odgovor," je zapisala. "Nato je še enkrat citiral nekaj, kar mi je rekel že prej v življenju in me je res pretreslo," je nadaljevala."Če se poročiš z moškim samo zaradi materialnih dobrin, ki jih ima, potem si zame prostitutka visokega razreda." "Vem, da zveni ostro, a o tem sem razmišljala vse življenje, v katerem sem srečala veliko moških, ki so imeli veliko materialnega bogastva in dostopa, a jim je manjkala prava duša in morala," je zapisala, preden se je spomnila trenutka, ko sta se Matthew in njen oče prvič srečala in ta ni imel pojma, da je Matthew igralec. Kot je rekla Camila, je njen oče oseba v njenem življenju, ki ji je dal orodja, da je našla dobrega partnerja v življenju. "Hvala, oče," je končala svojo objavo za očetovski dan. "Vsa spoznanja so bila tista, ki so me pripeljala do Matthewa, ki je najboljši oče za najine tri otroke, resnično eden najboljših očetov, kar sem jih kdaj srečala!"

Levi McConaughey, Matthew McConaughey, Livingston McConaughey, Camila Alves McConaughey in Vida McConaughey. FOTO: Profimedia icon-expand