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Ženska, ki je Jay-Z-ja obtožila posilstva, priznala, da je lagala

Los Angeles, 25. 09. 2026 17.37 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jay-Z

Ženska, ki je leta 2024 vložila tožbo zoper raperja Jay-Z-ja in trdila, da jo je na eni od zabav skupaj z Diddyjem posilil, je priznala, da so bile njene obtožbe lažne. Oba zvezdnika sta njene trditve od začetka zanikala, že lani pa se je odločila, da tožbo umakne.

Neimenovana ženska, ki je trdila, da sta jo Jay-Z in Diddy na zabavi po podelitvi MTV-jevih nagrad posilila, je priznala, da je lagala. V tožbi, ki jo je vložila zoper zvezdnika, je navajala, da je bila v času domnevnega posilstva stara 13 let, leto po vložitvi tožbe pa je to umaknila. Shawn Carter, kakor je pravo ime Jay-Z-ja, je prav tako vložil tožbo zoper njo in njenega odvetnika.

Jay-Z
Jay-Z
FOTO: Profimedia

"Shawn 'Jay-Z' Carter me ni nikoli posilil. Gospoda Carterja nisem nikoli srečala ali z njim govorila in nikoli ni navezal nikakršnega neprimernega stika z menoj," je dejala v izjavi za javnost in dodala: "Moje trditve, da sta me gospod Carter in gospod Combs posilila, medtem ko je tretji zvezdnik gledal, so bile lažne. V njih ni nič resnice. Razumem, da so moje obtožbe gospodu Carterju povzročile veliko bolečine, trpljenja in škode, ki se je ne da nikoli popraviti."

Carter je obtožbe takoj zanikal in jih označil za lažne, ob tem pa dodal, da so poskus izsiljevanja. Čeprav je ženska od tožbe februarja leta 2025 odstopila, je zvezdnik, ki je poročen s pevko Beyoncé, takrat v izjavi za javnost dejal: "Travme, ki smo jo utrpeli moja žena, otroci in ostali ljubljeni, se nikoli ne da izbrisati."

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Ženska, ki prihaja iz Alabame, je za javnost dejala, da ji zvezdnik ni plačal, da je tožbo umaknila, raper pa še vedno toži njenega nekdanjega odvetnika Tonyja Buzbeeja.

Povod za tožbo oglas

Ženska je priznala, da je bil povod za njeno tožbo zoper zvezdnika oglas, ki ga je oktobra 2024 zasledila na družbenem omrežju, v njem pa so iskali domnevne žrtve Diddyjevih spolnih zlorab. "Zaradi oglasa sem se znova spomnila na posilstvo, ki se mi je zgodilo, ko sem imela 13 let." Takrat naj bi jo kontaktirali ljudje iz odvetniške pisarne, a ji niso pokazali osnutka tožbe, ki so jo pripravljali, in ga pred vložitvijo ni potrdila. Kot je dejala, so Buzbee in ostali odvetniki družbe tožbo v njenem imenu vložili, ne da bi sami raziskali okoliščine ali njene trditve.

Njene obtožbe je zanikal tudi Combsov odvetnik, ki je dejal, da gre še za eno v vrsti lažnih civilnih tožb, ki jih spodbuja odvetnik, ki si želi medijske pozornosti bolj kot pravnih posledic za kazniva dejanja.

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