Ženska, ki je Jay-Z-ja obtožila posilstva, priznala, da je lagala

Neimenovana ženska, ki je trdila, da sta jo Jay-Z in Diddy na zabavi po podelitvi MTV-jevih nagrad posilila, je priznala, da je lagala. V tožbi, ki jo je vložila zoper zvezdnika, je navajala, da je bila v času domnevnega posilstva stara 13 let, leto po vložitvi tožbe pa je to umaknila. Shawn Carter, kakor je pravo ime Jay-Z-ja, je prav tako vložil tožbo zoper njo in njenega odvetnika.

Jay-Z FOTO: Profimedia

"Shawn 'Jay-Z' Carter me ni nikoli posilil. Gospoda Carterja nisem nikoli srečala ali z njim govorila in nikoli ni navezal nikakršnega neprimernega stika z menoj," je dejala v izjavi za javnost in dodala: "Moje trditve, da sta me gospod Carter in gospod Combs posilila, medtem ko je tretji zvezdnik gledal, so bile lažne. V njih ni nič resnice. Razumem, da so moje obtožbe gospodu Carterju povzročile veliko bolečine, trpljenja in škode, ki se je ne da nikoli popraviti." Carter je obtožbe takoj zanikal in jih označil za lažne, ob tem pa dodal, da so poskus izsiljevanja. Čeprav je ženska od tožbe februarja leta 2025 odstopila, je zvezdnik, ki je poročen s pevko Beyoncé, takrat v izjavi za javnost dejal: "Travme, ki smo jo utrpeli moja žena, otroci in ostali ljubljeni, se nikoli ne da izbrisati."

Ženska, ki prihaja iz Alabame, je za javnost dejala, da ji zvezdnik ni plačal, da je tožbo umaknila, raper pa še vedno toži njenega nekdanjega odvetnika Tonyja Buzbeeja.

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