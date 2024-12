Ženska, ki je raperja obtožila posilstva: Morda sem naredila napako

Nedoslednosti je moč najti tudi pri pričanju očeta domnevne žrtve. Oče se namreč ne spomni, da bi se več kot nekaj ur vozil, da bi od svojega doma prispel do kraja, kjer naj bi se zgodilo domnevno posilstvo. "Čutim, kot da bi se tega spomnil, pa se ne," je povedal oče, ki je sicer dodal, da se je takrat veliko dogajalo v njegovem zasebnem življenju, a da je to nekaj, "kar bi mi zagotovo ostalo v spominu."

"Najbolj jasno je, kaj se mi je zgodilo, in pot, ki sem jo ubrala do tega, kar se mi je zgodilo," je pojasnila ženska. Med drugimi obravnavanimi nedoslednostmi je sicer tudi lokacija napada, čeprav natančna lokacija ves večer ostaja nejasna.

Odvetnik Tony Buzbee je svojo stranko zagovarjal, češ da je podvržena "esktremnemu stresu" in je zaradi situacije doživela epileptične napade. "Primer Jane Doe je našemu podjetju posredovalo drugo podjetje, ki ga je preverilo, preden nam ga je poslalo. Naša stranka ostaja odločno prepričana, da je to, kar je izjavila, res, kolikor se spomni. Še naprej bomo preverjali njene trditve in zbirali podatke, ki jih podpirajo, če obstajajo. Ker smo jo intenzivno zasliševali, je pristala celo na poligraf. Nikoli prej nisem imel stranke, ki bi to predlagala. V vsakem primeru se vedno potrudimo, da preverimo vsako vloženo trditev, tako kot smo storili v tem primeru."