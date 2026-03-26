Ženska, ki je streljala na Rihannin dom, zanikala poskus umora

35-letna Ivanna Lisette Ortiz je obtožena poskusa umora pevke Rihanne, potem ko je 8. marca iz avtomobila s polavtomatskim orožjem streljala na njeno vilo v Los Angelesu. Floridčanko obtožnica bremeni tudi poskusa umora zvezdničinega partnerja, raperja A$AP Rockyja in njunih treh otrok ter drugih ljudi, ki so bili v času napada na posestvu. Med incidentom poškodovanih ni bilo.
Ortiz, ki bi lahko bila obsojena na doživljenjsko zaporno kazen, ostaja v priporu, njen odvetnik pa je že podal ugovor na Višje sodišče v Los Angelesu. 35-letnica, ki je po izobrazbi logopedinja, se bo na sodišče, kjer bo zaslišana, vrnila 8. aprila. Do takrat ostaja za zapahi, možnost izpusta proti varščini pa so določili na 1,6 milijona evrov.
Javni pravobranilec, ki je prevzel njen primer, je skušal doseči znižanje višine varščine, a je tožilec Alexander Bott izpostavil, da je s svojim ravnanjem ogrožala življenja, zato obtoženkin zagovornik ni bil uspešen. Tožilec je še dodal, da je imela Ortiz s seboj tudi lasuljo, s katero se je zakrinkala, kar dokazuje, da je zločin načrtovala. Sodnik je 35-letnici odvzel dovoljenje za opravljanje službe logopedinje.
