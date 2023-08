Ženska po imenu Barbara Oppenheimer ima težave pri prijavi v hotel

Ime in priimek Barbare Oppenheimer ni bil nič posebnega, dokler se ni zgodil kulturni fenomen Barbenheimer , ki je povezal filma Barbie in Oppenheimer. Nastal je, ko sta oba napovedala svetovno premiero 21. julija, kar je na družbenih omrežjih spodbudilo razpravo o tem, katerega si je boljše ogledati najprej, medtem pa precej spremenil Barbarin vsakdan. Njeno ime je namreč tematsko skladno s fenomenom, saj je pravo ime lutke Barbie Barbara, medtem ko ima priimek po svojem možu, ki je bratranec "očeta atomske bombe" J. Roberta Oppenheimerja v tretjem kolenu.

V nedavnem intervjuju s portalom Slate je upokojena profesorica Barbara Oppenheimer spregovorila o tem, kako se spopada s filmsko obarvanim poletjem, ki je povezano z njenim imenom in priimkom. "Prijatelji s fakultete so mi tisti vikend, ko sta filma izšla, pošiljali vsa mogoča sporočila. Prav smešno je! Bilo je sijajno, da so ju izdali istočasno. Resnično sta ljudi vrnila v kinematografe." Povedala je, da si je sama najprej ogledala biografsko dramo Christopherja Nolana, saj ju je z možem zanimalo, kako je scenarist in režiser upodobil njunega družinskega člana. Komedijo Barbie sta si ogledala dva tedna kasneje. "Oba filma sta nama bila všeč na različne načine. Nisem bila prepričana, da bo mojemu možu všeč Barbie, vendar se je ves čas glasno smejal."

Barbara je še povedala, da zaradi odmevnega fenomena Barbenheimer ljudje težko verjamejo njenemu imenu. Nedavno se je morala ob prijavi v hotel 'zagovarjati', da ne laže. "Trenutno sem na dopustu in ko sem se prijavila v hotel, sem rekla: Barbie Oppenheimer. Moški je rekel: Ali me vlečeš za nos?"