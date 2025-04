PRENOS V ŽIVO: Kriki navdušenja in vzdihi 'o moj bog'

Po 62 letih se v vesolje odpravlja prva izključno ženska posadka. Glasbena zvezdnica Katy Perry, zaročenka milijarderja Jeffa Bezosa Lauren Sanchez, televizijska voditeljica Gayle King, vesoljska inženirka Aisha Bowe, raziskovalka Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn bodo na pot odšle ob 15. uri in 30 minut po našem času, suborbitalni let pa naj bi trajal dobrih 10 minut in potnice ponesel tik nad Karmanovo črto, ki razmejuje Zemljino atmosfero in vesolje. Dogajanje bomo v živo spremljali na našem portalu 24ur.com.