Ženska rodila na koncertu 50 Centa

Med koncertom 50 Centa v Washingtona se je zgodilo prav posebno presenečenje. Viri so za Page Six namreč razkrili, da je med raperjevim nastopom v amfiteatru RV Inn Style Resorts ženska rodila hčerko.

Viri so povedali, da so med koncertom zdravstveni delavci priskočili na pomoč ženski iz občinstva, ki je kazala znake neugodja. Hitro so ugotovili, da rojeva, a je bilo že prepozno, da bi jo premestili drugam. Zaposleni so se takoj postavili okoli nje in drugim s pomočjo brisač zastrli pogled, da so ji omogočili zasebnost, medtem ko je na svet prijokala punčka Itty Bitty Fiddy."Deklica je bila rojena na prizorišču, nato pa so mater in otroka odpeljali v bolnišnico," so še povedali viri. "Po zadnjih informacijah se obe počutita dobro."

To ni prvič, da se je na koncertu rodil otrok. Nedavno so žensko na koncertu Pink presenetili popadki, ko je želela oditi v porodnišnico, pa zaradi koncertnega prometa ni dobila taksija. Nato je prehodila več kot en kilometer, da je prišla do porodnišnice, kjer je rodila sina, piše Page Six. Prav tako je lani ženska rodila med koncertom skupine Metallica v Braziliji, medtem ko je skupina igrala svojo uspešnico Enter Sandman.