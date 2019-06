Ženska rodila na liverpoolskem stadionu med Pinkinim koncertom

Ko je ameriška glasbenica na nedavnem koncertu v Liverpoolu začela z izvajanjem skladbe Let's Get This Party Started(Pa začnimo z zabavo), zagotovo ni mislila, da se bo svojevrstna 'zabava' začela odvijati tudi pri visoko noseči oboževalki in udeleženki koncerta, Denise Jones. Slednja je namreč dobila močne popadke in začela rojevati med glasbeničinim nastopom, do bolnišnice pa ni uspela priti pravočasno in je rodila kar na stadionu. Jonesova je povila hčerko, ki jo je v spomin in čast posebnemu dogodku poimenovala Dolly Pink.