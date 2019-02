Ženska, s katero je Tristan prevaral Khloe, bo javno spregovorila o njuni aferi

Dolgoletna prijateljica družine Kardashian, Jordyn Woods, se je pred kratkim spustila v afero s Khloeinim partnerjem Tristanom. O svojem dejanju bo v pogovorni oddaji s soprogo Willa Smitha zdaj prvič spregovorila javno.

21-letna Jordyn Woods je bila dolgoletna prijateljica Kardashianovihin celo najboljša prijateljicaKylie Kardashian, s katero je živela v njeni vili in sodelovala pri njeni kozmetični liniji Kylie x Jordyn. Nekaj časa je bila celo model za Khloeino kolekcijo oblačil Good American, sestre Kardashian pa so jo pred dobrim letom tudi spodbujale in motivirale pri izgubi odvečnih 22 kilogramov. Družini je bila izjemno blizu, zato so jo obravnavali kot družinskega člana - vse, dokler se 17. februarja letos na zasebni zabavi ni spustila v afero s Khloeinim partnerjem Tristanom Thompsonom.

Jordyn Woods izdala dolgoletno prijateljico FOTO: Profimedia

Prvič po odmevni novici, ki je polnila naslovnice tujih medijev, bo tudi sama javno spregovorila in sicer v pogovorni oddaje Jade Pinkett Smith Red Table Talk. Oddaja se bo v živo penašala prek Facebooka, Jordyn pa bo v njej spregovorila o dogodku, ki je za vedno spremenil usodo štirih življenj: njenega, Khloeinega, Tristanovega in tudi življenje 10-mesečne True Thompson, ki bo kljub Khloeinim začetnim prizadevanjem, da družina ostane skupaj, odraščala brez očeta.

Spomnimo, košarkar Tristan je bil pred več kot 10 meseci izpostavljen medijskemu linču, saj je Khloe prevaral v njenem zadnjem mesecu nosečnosti. Kasneje se je sicer pokesal, Khloe pa se je kljub mnenju družine, da bi se morala vrniti domov v Los Angeles in zapustiti Thompsona, zavoljo otroka odločila pozabiti na partnerjevo nezvestobo in z njim obrniti nov list. Izkazalo se je, da Tristan kljub novi priložnosti ni uspel izkoreniniti svoje potrebe po nočnih zabavah, flirtu in aferah – po tokratni prevari s Khloeinho prijateljico Jordyn pa se je Kardashianova odločila, da afere tokrat ne bo oprostila.

Tristan Thompson prevaral Khloe z družinsko prijateljico FOTO: Profimedia

Khloe je tolažbo poiskala pri svoji družini – njene sestre Kim, Kourtneyin Kendallpa so na svojih Instagram profilih Jordyn odstranile s seznama prijateljev. Trenutno je izmed vseh sester najbolj razklana Kylie, ki ne ve, kaj bi storila. Z Jordyn je sicer prekinila stike, a ker se je ta pokesala, povedala, da je bila na zabavi pijana in da se ne spomni, kaj točno je počela s Tristanom ter sestre Kardashian prosila za odpuščanje, se je zavoljo njunega dolgoletnega prijateljstva znašla v dilemi. Svoje zadnje besede še vedno ni povedala, zato pa je Khloe izjavila, da Kylie ničesar ne zameri in da nanjo ni jezna, saj je ni izdala ona, temveč njena najboljša prijateljica – tega dejanja pa nihče ni mogel predvideti.

Khloe je tolažbo poiskala pri svoji družini FOTO: Profimedia

S Khloeino stisko (ki jo z istim partnerjem prestaja že drugič) sočustvujejo njeni oboževalci in sledilci na Instagramu, ki so v številnih komentarjih stresli jezo nad Tristanom in Jordyn, oglasil pa se je tudi Khloein bivši mož Lamar Odom, ki je dejal, da mu je hudo, ker je Khloe ponovno pristala v enaki situaciji kot pred 10 meseci. Prevarana Kardashianova se je prek Twitterja zahvalila za vso podporo, ki jo je prejela s strani svojih oboževalcev in zapisala: ''Pozdravljeni, dragi moji! Zavedajte se, da vas cenim. Brala sem vaše prijazne besede, ki so bile zame v tem času pravi blagoslov. Rada vas imam! Hvala! Hvala! Vrnila se bom nazaj in vam odgovarjala, ko bom boljšega razpoloženja. Do takrat pa ne pozabite: imejte se radi!''