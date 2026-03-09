Ženska s polavtomatsko puško streljala na Rihannino hišo

Kot je sporočila losangeleška policija, je bilo posestvo pevke Rihanne tarča napada. Na zvezdničino hišo je s polavtomatsko puško streljala ženska v svojih 30. letih, ki jo je policija že našla in je v pridržanju. Njene identitete javnosti še niso razkrili. Kot je dejal načelnik Mike Bland , bodo več informacij podali kmalu. Razlog napada še ni znan.

Ženska je streljala na pevkino domovanje v Beverly Hillsu, ki ga ta deli s partnerjem A$AP Rockyjem in njunimi tremi otroki. Zvezdnica je bila v času napada doma, ali so bili z njo tudi ostali člani družine, ni znano.

Kot je še povedal načelnik losangeleške policije, so policisti, ki so se odzvali na klic na pomoč zaradi napada s smrtonosnim orožjem, puško že našli.