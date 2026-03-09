Naslovnica
Tuja scena

Ženska s polavtomatsko puško streljala na Rihannino hišo

Los Angeles, 09. 03. 2026 10.00 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Rihanna

Policija je sporočila, da je neznanka iz mimovozečega avtomobila streljala na hišo pevke Rihanne v Los Angelesu. V času napada je bila zvezdnica doma, poškodovanih pa ni bilo. Osumljenka je v pridržanju.

Kot je sporočila losangeleška policija, je bilo posestvo pevke Rihanne tarča napada. Na zvezdničino hišo je s polavtomatsko puško streljala ženska v svojih 30. letih, ki jo je policija že našla in je v pridržanju. Njene identitete javnosti še niso razkrili. Kot je dejal načelnik Mike Bland, bodo več informacij podali kmalu. Razlog napada še ni znan.

Policija je pridržala žensko, ki je streljala na Rihannino hišo v Los Angelesu.
FOTO: Profimedia

Ženska je streljala na pevkino domovanje v Beverly Hillsu, ki ga ta deli s partnerjem A$AP Rockyjem in njunimi tremi otroki. Zvezdnica je bila v času napada doma, ali so bili z njo tudi ostali člani družine, ni znano.

Kot je še povedal načelnik losangeleške policije, so policisti, ki so se odzvali na klic na pomoč zaradi napada s smrtonosnim orožjem, puško že našli.

Razlagalnik

Rihanna, rojena Robyn Rihanna Fenty, je barbadoška pevka, igralka, modna oblikovalka in poslovna ženska. Postala je ena najuspešnejših glasbenic vseh časov, znana po svojih pop, R&B in dancehall uspešnicah, kot so 'Umbrella', 'Don't Stop the Music' in 'Work'. Poleg glasbene kariere je zgradila tudi uspešno poslovno imperij, predvsem s svojo kozmetično znamko Fenty Beauty in modno znamko Savage X Fenty.

Beverly Hills je mesto v okrožju Los Angeles v Kaliforniji, ZDA. Je svetovno znano po svojih razkošnih domovih, prestižnih nakupovalnih ulicah, kot je Rodeo Drive, in kot dom številnih zvezdnikov, filmskih studiev in luksuznih hotelov. Mesto velja za enega najbolj ekskluzivnih in dragih krajev za bivanje na svetu.

A$AP Rocky, rojen Rakim Athelaston Mayers, je ameriški raper, pevec, tekstopisec, producent in modni oblikovalec. Svoj vzpon na glasbeni sceni je začel s svojim prvencem 'Live.Love.A$AP' leta 2013. Slogovno je znan po svoji eklektični mešanici hip hopa, soula in psihodelične glasbe ter po svojem vplivu na modo, kjer pogosto združuje ulični slog z visoko modo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
09. 03. 2026 11.00
Tam ima lahko vsak bolnik polavtomatsko puško. Otroci so bili doma... raje ne pomislim kaj bi lahko bilo. Potem se pa čudimo, da imajo varnostnike in visoke zidove okrog hiš.
Odgovori
0 0
NeXadileC
09. 03. 2026 10.46
Od 24 ur pričakujemo, da za sicer dobrodošel razlagalnik (po vzoru na YT), razloži, kdo stoji za njim. Saj ne želimo, da se na ta način vsiljuje le uradna retorika, in zatira vse drugo, kot dezinformacija.
Odgovori
+0
1 1
bohinj je zakon
09. 03. 2026 10.35
V ameriki nikoli ne veš. Od kje bo kaj priletelo. Zna biti zabavno.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
