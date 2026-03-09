Ženska s polavtomatsko puško streljala na Rihannino hišo

Kot je sporočila losangeleška policija, je bilo posestvo pevke Rihanne tarča napada. Na zvezdničino hišo je s polavtomatsko puško streljala ženska v svojih 30. letih, ki jo je policija že našla in je v pridržanju. Njene identitete javnosti še niso razkrili. Kot je dejal načelnik Mike Bland, bodo več informacij podali kmalu. Razlog napada še ni znan.
Ženska je streljala na pevkino domovanje v Beverly Hillsu, ki ga ta deli s partnerjem A$AP Rockyjem in njunimi tremi otroki. Zvezdnica je bila v času napada doma, ali so bili z njo tudi ostali člani družine, ni znano.
Kot je še povedal načelnik losangeleške policije, so policisti, ki so se odzvali na klic na pomoč zaradi napada s smrtonosnim orožjem, puško že našli.
Rihanna, rojena Robyn Rihanna Fenty, je barbadoška pevka, igralka, modna oblikovalka in poslovna ženska. Postala je ena najuspešnejših glasbenic vseh časov, znana po svojih pop, R&B in dancehall uspešnicah, kot so 'Umbrella', 'Don't Stop the Music' in 'Work'. Poleg glasbene kariere je zgradila tudi uspešno poslovno imperij, predvsem s svojo kozmetično znamko Fenty Beauty in modno znamko Savage X Fenty.
Beverly Hills je mesto v okrožju Los Angeles v Kaliforniji, ZDA. Je svetovno znano po svojih razkošnih domovih, prestižnih nakupovalnih ulicah, kot je Rodeo Drive, in kot dom številnih zvezdnikov, filmskih studiev in luksuznih hotelov. Mesto velja za enega najbolj ekskluzivnih in dragih krajev za bivanje na svetu.
A$AP Rocky, rojen Rakim Athelaston Mayers, je ameriški raper, pevec, tekstopisec, producent in modni oblikovalec. Svoj vzpon na glasbeni sceni je začel s svojim prvencem 'Live.Love.A$AP' leta 2013. Slogovno je znan po svoji eklektični mešanici hip hopa, soula in psihodelične glasbe ter po svojem vplivu na modo, kjer pogosto združuje ulični slog z visoko modo.
