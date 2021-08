Američanka verjame, da je poročena z duhom Micheala Jacksona

"Michael gre z mano tudi na stranišče, on pa to imenuje 'toaletne potrebščine'. Obožuje piškote in veliko več se prepira, kot bi pričakovala. Dosti se pogovarjava, kar me preseneča, saj od moškega, ki sem ga gledala po televiziji, tega nisem pričakovala," je o svojem odnosu z duhom Michaela Jacksona dejala Robertsova, ki je bila njegova velika oboževalka.

"Ne mara, da se ga dotikam. Če dam pobudo za romantiko, me straši z morami s pajki in trupli. Je zelo ukazovalen in me pogosto opominja na moje napake in pomanjkljivosti. Domnevam, da je to podedoval po svojem očetu, a to skušam spregledati, saj ga ljubim in vem, da tudi sama nisem popolna," je še dejala o zakonu z zvezdnikom, ki je umrl leta 2009, star 50 let. Robertsova očitno svoji pripovedi verjame, brez dvoma pa ima tudi zelo bujno domišljijo. Če s svojo zgodbo išče samo medijsko pozornost, pa ji tudi to odlično uspeva.