Zet Arnolda Schwarzeneggerja ni prepričan, kaj narediti z njegovim darilom

Igralec Chris Pratt je nedavno gostoval v pogovorni oddaji The Graham Norton Show, kjer je spregovoril tudi o nekoliko nepraktičnem darilu, ki ga je za božič dobil od tasta Arnolda Schwarzeneggerja. Gre za velik portret njegovih treh otrok, ki jih ima s Katherine Schwarzenegger, in nekdanjega kalifornijskega guvernerja, ki je upodobljen kot Božiček.

Chris Pratt je zet Arnolda Schwarzeneggerja. FOTO: Profimedia

"Z obdarovanjem izkazuje ljubezen in se vedno zelo potrudi. Letos je podaril ogromno portretno sliko mojih treh otrok in njega, ki je v Božičkovi preobleki. Je zelo realistična, res velika in na njej je on kot Božiček. Otroci kukajo izza božičnega drevesa in ga gledajo, kako v Božičkovi opravi jé piškote," je sliko opisal zvezdnik Maščevalcev. Voditelj je izpostavil, da gre za darilo, ki je bolj sezonske narave, igralec pa mu je pritrdil z besedami: "Ja, nisem prepričan, kaj naj naredimo z njo preostali del leta. Mislim, da jo bomo spravili do novembra." 46-letnik je dodal, da bo sicer čudovit dodatek za družinsko hišo.