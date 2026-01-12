Naslovnica
Tuja scena

Zet Arnolda Schwarzeneggerja ni prepričan, kaj narediti z njegovim darilom

Los Angeles, 12. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Chris Pratt in Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger svoje najdražje z veseljem obdaruje, a njegova darila občasno ne najdejo pravega mesta v njihovih domovih. Eno takih je tudi ogromna portretna slika, ki jo je za božično darilo podaril zetu, igralcu Chrisu Prattu.

Igralec Chris Pratt je nedavno gostoval v pogovorni oddaji The Graham Norton Show, kjer je spregovoril tudi o nekoliko nepraktičnem darilu, ki ga je za božič dobil od tasta Arnolda Schwarzeneggerja. Gre za velik portret njegovih treh otrok, ki jih ima s Katherine Schwarzenegger, in nekdanjega kalifornijskega guvernerja, ki je upodobljen kot Božiček.

Chris Pratt je zet Arnolda Schwarzeneggerja.
Chris Pratt je zet Arnolda Schwarzeneggerja.
FOTO: Profimedia

"Z obdarovanjem izkazuje ljubezen in se vedno zelo potrudi. Letos je podaril ogromno portretno sliko mojih treh otrok in njega, ki je v Božičkovi preobleki. Je zelo realistična, res velika in na njej je on kot Božiček. Otroci kukajo izza božičnega drevesa in ga gledajo, kako v Božičkovi opravi jé piškote," je sliko opisal zvezdnik Maščevalcev.

Voditelj je izpostavil, da gre za darilo, ki je bolj sezonske narave, igralec pa mu je pritrdil z besedami: "Ja, nisem prepričan, kaj naj naredimo z njo preostali del leta. Mislim, da jo bomo spravili do novembra." 46-letnik je dodal, da bo sicer čudovit dodatek za družinsko hišo.

"To je zelo domiselno darilo," je še povedal igralec in se ob tem spomnil, da mu je 78-letni zvezdnik franšize Terminator nekoč podaril škornje iz krokodilje kože, ki jih je nosil v enem od filmov. "Imava isto številko noge," je razkril in dodal, da so škornji, kljub temu, da jih je tudi tast dobil kot darilo, ikonični.

46-letni zvezdnik je o tastovi izbiri daril spregovoril že avgusta v oddaji Jimmyja Fallona, kjer je Arnolda pohvalil za personalizirana darila, med katerimi so bili tudi škotski kilti z obrazi družinskih članov. "Za materinski dan sem moral k njemu pripeljati vse tri otroke, ker je organiziral zabavo s slikanjem. Zabavno je bilo gledati Goveratorja, kako slika na platno skupaj z dekleti," se je spominjal Chris.

Pratt in Schwarzeneggerjeva hči sta pred oltar stopila leta 2019, pred tem pa je bil poročen z igralko Anno Faris, s katero ima 13-letnega sina Jacka.

