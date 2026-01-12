Zet Arnolda Schwarzeneggerja ni prepričan, kaj narediti z njegovim darilom

Igralec Chris Pratt je nedavno gostoval v pogovorni oddaji The Graham Norton Show, kjer je spregovoril tudi o nekoliko nepraktičnem darilu, ki ga je za božič dobil od tasta Arnolda Schwarzeneggerja. Gre za velik portret njegovih treh otrok, ki jih ima s Katherine Schwarzenegger, in nekdanjega kalifornijskega guvernerja, ki je upodobljen kot Božiček.
"Z obdarovanjem izkazuje ljubezen in se vedno zelo potrudi. Letos je podaril ogromno portretno sliko mojih treh otrok in njega, ki je v Božičkovi preobleki. Je zelo realistična, res velika in na njej je on kot Božiček. Otroci kukajo izza božičnega drevesa in ga gledajo, kako v Božičkovi opravi jé piškote," je sliko opisal zvezdnik Maščevalcev.
Voditelj je izpostavil, da gre za darilo, ki je bolj sezonske narave, igralec pa mu je pritrdil z besedami: "Ja, nisem prepričan, kaj naj naredimo z njo preostali del leta. Mislim, da jo bomo spravili do novembra." 46-letnik je dodal, da bo sicer čudovit dodatek za družinsko hišo.
"To je zelo domiselno darilo," je še povedal igralec in se ob tem spomnil, da mu je 78-letni zvezdnik franšize Terminator nekoč podaril škornje iz krokodilje kože, ki jih je nosil v enem od filmov. "Imava isto številko noge," je razkril in dodal, da so škornji, kljub temu, da jih je tudi tast dobil kot darilo, ikonični.
46-letni zvezdnik je o tastovi izbiri daril spregovoril že avgusta v oddaji Jimmyja Fallona, kjer je Arnolda pohvalil za personalizirana darila, med katerimi so bili tudi škotski kilti z obrazi družinskih članov. "Za materinski dan sem moral k njemu pripeljati vse tri otroke, ker je organiziral zabavo s slikanjem. Zabavno je bilo gledati Goveratorja, kako slika na platno skupaj z dekleti," se je spominjal Chris.
Pratt in Schwarzeneggerjeva hči sta pred oltar stopila leta 2019, pred tem pa je bil poročen z igralko Anno Faris, s katero ima 13-letnega sina Jacka.
