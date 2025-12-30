Zet Gordona Ramsayja zadal končni udarec: vzel nevestin priimek

Poroka hčerke Gordona Ramsayja, Holly Ramsay, in plavalca Adama Peatyja je v javnosti zaradi zloglasnih družinskih sporov požela ogromno zanimanja. Ženin pa je zdaj poskrbel za piko na i, potem ko je svojemu priimku na družbenih omrežjih dodal nevestin priimek in storil enako kot starejši sin zakoncev Beckham, ki sta bila na sobotni poroki prav tako prisotna. Slednja imata namreč s svojim prvorojencem Brooklynom že mesece močno skrhane vezi.
Olimpijskemu plavalcu je na veliki dan ob strani stala zgolj njegova sestra, povabilo pa naj bi pod posebnimi pogoji kasneje prejel tudi njegov oče. Slednji naj bi namreč prejel zahtevo, da se poroke lahko udeleži, le če bo v cerkvi sedel v zadnjih klopeh, kar je njegova starša močno prizadelo, še posebej njegovo mamo, ki je kljub nezaželenosti sprva na obred hotela priti brez povabila.
Do družinskega razkola naj bi prišlo že lanskega septembra, ko par na svojo zaroko ni povabil športnikove družine. Vse se je še zaostrilo, ko njegova mati, Hollyjina tašča, prejšnji mesec ni bila povabljena na glamurozno dekliščino, čeprav so bile povabljene nevestina mati Tana Ramsay in njene številne prijateljice, vključno z Victorio Beckham.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.