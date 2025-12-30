Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zet Gordona Ramsayja zadal končni udarec: vzel nevestin priimek

Bath, 30. 12. 2025 15.12 pred 38 minutami 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Adam Peaty in Holly Ramsay

Olimpijec Adam Peaty je na dan poroke s Holly Ramsay, hčerko slavnega kuharja Gordona Ramsayja, svoj priimek dopolnil z njenim. Poroka, na kateri je bilo več kot dvesto svatov, med njimi tudi kar nekaj slavnih oseb, je v medijih dvignila ogromno prahu, ženinu je namreč zaradi družinskega spora ob strani stala zgolj sestra.

Poroka hčerke Gordona Ramsayja, Holly Ramsay, in plavalca Adama Peatyja je v javnosti zaradi zloglasnih družinskih sporov požela ogromno zanimanja. Ženin pa je zdaj poskrbel za piko na i, potem ko je svojemu priimku na družbenih omrežjih dodal nevestin priimek in storil enako kot starejši sin zakoncev Beckham, ki sta bila na sobotni poroki prav tako prisotna. Slednja imata namreč s svojim prvorojencem Brooklynom že mesece močno skrhane vezi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Olimpijskemu plavalcu je na veliki dan ob strani stala zgolj njegova sestra, povabilo pa naj bi pod posebnimi pogoji kasneje prejel tudi njegov oče. Slednji naj bi namreč prejel zahtevo, da se poroke lahko udeleži, le če bo v cerkvi sedel v zadnjih klopeh, kar je njegova starša močno prizadelo, še posebej njegovo mamo, ki je kljub nezaželenosti sprva na obred hotela priti brez povabila.

Preberi še Poroka brez tašče: hči Gordona Ramsayja pred oltar z uspešnim športnikom

Do družinskega razkola naj bi prišlo že lanskega septembra, ko par na svojo zaroko ni povabil športnikove družine. Vse se je še zaostrilo, ko njegova mati, Hollyjina tašča, prejšnji mesec ni bila povabljena na glamurozno dekliščino, čeprav so bile povabljene nevestina mati Tana Ramsay in njene številne prijateljice, vključno z Victorio Beckham.

Gordon Ramsay Holly Ramsay Adam Peaty poroka priimek

Denise Richards in Aaron Phypers zaradi dolgov ostala brez doma

SORODNI ČLANKI

Poroka Ramsayjeve hčerke: tast lahko pride, če v cerkvi sedi čisto zadaj

Poroka brez tašče: hči Gordona Ramsayja pred oltar z uspešnim športnikom

Gordon Ramsay po operaciji: 'Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje'

Gordon Ramsay se bori s kožnim rakom: uspešno prestal operacijo

Priljubljeni vplivnež za zmenek odštel skoraj pol milijona evrov

Gordon Ramsay zgrožen nad posebno pijačo Due Lipa: Uničila si boš glasilke

Hči Gordona Ramsayja oznanila zaroko z olimpijskim plavalcem Peatyjem

Najmlajša hči Gordona Ramsayja diplomirala iz psihologije

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
30. 12. 2025 15.50
Da staršem ponudiš zadnjo klop v vrsti,kaže na nekaj več,kot zgolj zamero. Če je zamera,jih preprosto ne povabiš,brez,da to javno izpostavljaš. Da pa jim ponudiš zadnjo klop,pa kaže na načrtno ponižanje,kar niti slučajno ni uredu. Na mestu Ramsayeve bi bila zelo previdna,koga je izbrala za moža. Da ne bo sama kdaj čakala, zadnja v vrsti za pozornost svojega moža,zato,ker se v preteklosti ni obrnila po njegovih pričakovanjih....
Odgovori
+1
1 0
Endless
30. 12. 2025 15.46
Če bi imel takšnega sina, bi bil tudi sam vesel, da ne nosi več mojega priimka. Copata leta
Odgovori
0 0
Maxx365
30. 12. 2025 15.44
In komu je ženin zadal zadnji udarec, če je poleg svojega prevzel še ženin priimek?
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
30. 12. 2025 15.40
Ja... in, kot, da je to čudež?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo
Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo
Vse, kar morate vedeti o testu NIPT
Vse, kar morate vedeti o testu NIPT
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kam vodi evropski energetski preobrat?
Kam vodi evropski energetski preobrat?
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425