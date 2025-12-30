Zet Gordona Ramsayja zadal končni udarec: vzel nevestin priimek

Poroka hčerke Gordona Ramsayja, Holly Ramsay, in plavalca Adama Peatyja je v javnosti zaradi zloglasnih družinskih sporov požela ogromno zanimanja. Ženin pa je zdaj poskrbel za piko na i, potem ko je svojemu priimku na družbenih omrežjih dodal nevestin priimek in storil enako kot starejši sin zakoncev Beckham, ki sta bila na sobotni poroki prav tako prisotna. Slednja imata namreč s svojim prvorojencem Brooklynom že mesece močno skrhane vezi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Olimpijskemu plavalcu je na veliki dan ob strani stala zgolj njegova sestra, povabilo pa naj bi pod posebnimi pogoji kasneje prejel tudi njegov oče. Slednji naj bi namreč prejel zahtevo, da se poroke lahko udeleži, le če bo v cerkvi sedel v zadnjih klopeh, kar je njegova starša močno prizadelo, še posebej njegovo mamo, ki je kljub nezaželenosti sprva na obred hotela priti brez povabila.