Zgledno vedenje japonskih navijačev ne navdušuje njihovih žena

Po nedeljski prvi tekmi v Teksasu proti Nizozemski (2:2) so japonski navijači na tribunah pobirali smeti in jih odlagali v modre plastične vrečke. Z vzornim vedenjem navdušujejo tudi igralci, ki so garderobe na stadionu Dallas Cowboys zapustili v brezhibno čistem stanju.

"Gre za japonsko kulturo, ki nam zapoveduje, da pustimo kateri koli javni prostor čistejši, kot je bil ob našem prihodu," je eden od neimenovanih navijačev dejal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Zgledno vedenje navijačev, ko so v tujini, pa ne navdušuje japonskih žena. Te bi si želele, da bi njihovi možje in sinovi za seboj pospravili tudi takrat, ko so doma. Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za leto 2021 japonske ženske porabijo več kot petkrat več časa za gospodinjska opravila kot japonski moški.

Med visoko razvitimi državami so moški na Japonskem med tistimi z najnižjim deležem časa, ki ga namenijo gospodinjskim opravilom. "Moški na Japonskem bi morali tudi doma delati tako zagnano," je zapisala ena od komentatork na družbenih omrežjih, druga pa se je oglasila s hudomušno pripombo: "Vsi želijo rešiti svet, a nihče noče pomagati mami pomiti posode."

Navijače modrih samurajev je pohvalil tudi selektor Hajime Moriyasu. Japonski selektor je ponosen, da so si japonski navijači na SP ustvarili sloves s tem, da pospravijo za seboj, če le s to vnemo ne odvzamejo službe čistilcem, je dejal.

Selektor je izpostavil tudi drug vidik: "Srečal sem brazilske igralce, brazilske trenerje in ljudi iz različnih držav, ki so izpostavili nekaj povsem drugega. Res je, da s pobiranjem smeti poskrbimo za snažne stadione, vendar upam, da s tem ne jemljemo profesionalnim čistilcem njihovega dela. Vsekakor je to malce drugačen način gledanja na stvar."