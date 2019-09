Zgodba o lepotici, ki je Hollywoodu pomahala v slovo

Večkrat je bila uvrščena na lestvico najlepših žensk na svetu, leta 2008 je bila okronana z nazivom najbolj seksi ženske na svetu, v letih kasneje pa je kraljevala tudi na nekaterih drugih lepotnih lestvicah. Kljub temu, da je njen videz vedno izžareval samozavest in ženstvenost, pa je Megan v večkratnih intervjujih zatrdila, da je bila v resnici vzgojena v katoliškem duhu, starši pa ji niso dovolili, da bi imela fanta. Prav zaradi vzgoje in svojih pogledov na svet je bila v resnici vedno precej konzervativna, v svojem življenju pa naj bi bila v zgolj dveh razmerjih.

Igralki ni bilo všeč, do so se do nje vedli kot do kosa mesa

Priznanje, ki je najverjetneje šokiralo mnoge, saj je bila v svojih filmskih vlogah nemalokrat v vlogah 'usodnih žensk' – a ne po njeni lastni želji in volji. Kot je pred časom priznala, nikoli ni želela, da bi jo v svetu filma do vrha popeljal zgolj njen videz, ampak predvsem talent. Kot je povedala, ji njena privlačnost v izpolnitvi kariernega uspeha ni pretirano pomagala, vsaj ne za vloge, kakršne si je res želela. Pogosto je bila žrtev različnih seksističnih opazk, kot delimo v filmu Transformerji, ko naj bi režiser filma od nje zahteval le to, da ''je lepa in seksi.'' Njeno stisko je prepoznal njen takratni soigralec Shia LaBeouf , ki je v enem od intervjujev o Meghan dejal: ''Ona je dekle, ki se je iz popolne anonimnosti znašla v izjemno zapeljivi vlogi, ki jo je morala odigrati pred celim svetom, kmalu zatem pa jo je javnost razglasila za najseksipilnejšo žensko v Ameriki. Razumljivo je, da se je ob vsem tem počutila nelagodno.''

Ker svoje kariere ni želela graditi na takšen način in ker se je zaradi tovrstnih opazk – ki so ciljale predvsem na njene telesne atribute, pogosto počutila manjvredno in ponižano, se je v neki točki odločila posloviti od Hollywooda in se posvetiti svojih družini: soprogu Brianu Austinu in njunim trem otrokom.

V eni od izjav je priznala: ''Največja napaka, ki sem jo storila, je najverjetneje ta, da sem medijem pomagala, da so iz mene naredili lik iz risank.''Potem, ko je javno spregovorila o tem, kako se je igralska ekipa franšize Transformerji obnašala do nje na snemalnem setu, so ustvarjalci filma z njo prekinili nadaljnje sodelovanje, zaradi ostrega govora o seksizmu pa so se je začeli izogibati tudi drugi filmski ustvarjalci. Igralka je nato sprejela nekaj manjših vlogih v serijah, ki so ji bile všeč, nastopila pa je tudi v videospotu raperja Eminema. Svoj takratni zaslužek je donirala zavetišču za zlorabljene ženske in ženske v stiski.

''Denar in slava, ki prideta z vlogami v največjih filmskih uspešnicah, zame nista najpomembnejša. Osebno se mi zdi najbolj pomembno najti tisto, kar rad delaš in graditi na tem,''je kmalu zatem povegala Foxova, ki je zaradi svoje ljubezni do arheologije in zgodovine, ne tako dolgo nazaj, lansirala lastno televizijsko oddajo, v kateri potuje po svetu in raziskuje ostanke starodavnih kultur.