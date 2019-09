Zgodba malega Krisa dosegla Srbijo: pomaga tudi Aca Lukas

Oglasili so se tudi nekateri znani Slovenci in Slovenke. Rebeka Dremelj je k donacijam pozvala z objavo fotografije na Instagramu, na kateri v rokah drži papir z zapisom 'KRIS5 na 1919'. Svojo objavo je pospremila s komentarjem, da je ''žalostno in izprijeno'', ker edino zdravilo, ki lahko reši dečkovo življenje, stane več kot dva milijona evrov:''Kakšen nesmisel človeštva! Kako kruta realnost, ki še kako dokazuje, kakšen "biznis" je medicina. Si lahko sploh predstavjamo,da nam zdravnik reče - vaš otrok bo umrl. Zanj ni zdravila! Umrl bo! Veliko takih zgodb sem slišala iz prve roke, ki so se me res dotaknile. Ena zadnjih takih zgodb, pri kateri sem bila zelo vključena je zgodba Viljem Julijana, fantka, ki je naravnost zgledal kot angel in letos to tudi žal postal. Zanj ni bilo zdravila. Za Krisa pa zdravilo je. Kako žalostno in izprijeno je to da zdravilo, ki 19. mesečnemu fantku lahko reši življenje, stane več kot 2 miljona evrov. Je lahko še sploh kaj bolj bizarnega? Ampak tako je. Ni se nam treba spraševati zakaj je tako, ker pravega odgovoroa ne bomo dobili, nehajmo se spraševati zakaj država ne poskrbi za take primere, ker pravega odgovora n bomo dobili....veliko je vprašanj, ki so nejasna. Edino jasno vprašanaje pa je, ali bomo stopili skupaj, zavihali rokave in zbrali ta hudičeva dva miljona ali ne? To, da na tem svetu še zdaleč ni pravica več tista, ki je prva v vrsti, nam je postalo verjetno že vsem jasno. Ampak ker vem in verjamem v naš narod, že velikokrat smo dokazali da zmoremo, dajmo tudi tokrat! Ja, res je noro velika številka, ampak samo probajte si predstavljati, da bi ta številka lahko rešila vašega otroka. Bi obupali? Dajmo prijatelji, dajmo kolegi, dajmo Slovenci in Slovenke...ta trenutek, ne jutri in ne pojutrišnjem. Ta trenutek pritisnite 'KRIS5 NA 1919'. Omogočino malemu sončku da bo živel! Ponosni bomo nase in na svoj narod!''