Zgodovinska uspešnica We Are The World nastala pred štirimi desetletji

Glasbeni zvezdniki, kot sta Lionel Richie in Michael Jackson ter še skoraj 50 drugih, so se 28. januarja pred štirimi desetletji zbrali v enem od glasbenih studiev v Los Angelesu, da bi posneli dobrodelni singel. Po naporni in zgodovinski noči je nastal eden najuspešnejših singlov v glasbeni zgodovini We Are The World . Preko njega so za pomoč Afriki zbrali več kot 58 milijonov evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Pobudnik je bil leta 1985 pevec, igralec in aktivist Harry Belafonte, ki je želel organizirati dobrodelni koncert za boj proti lakoti v Afriki. Glasbeni menedžer Ken Kragen mu je nato predlagal, naj se zgleduje po Bobu Geldofu in njegovem projektu Band Aid. Geldof je nedavno pred tem sodeloval z zvezdami britanske glasbene scene pri singlu Do They Know It's Christmas? in z njegovo pomočjo zbral več milijonov pomoči za Etiopijo.

V imenu Belafonteja je tako Kragen sprva k projektu pritegnil zveznika Lionela Richieja in Kennyja Rogersa, ki ju je sam zastopal. Nato se jim je pridružil slavni aranžer in producent Quincy Jones. Prvotno je bilo mišljeno, da naj bi Richie skladbo skladal skupaj s Steviejem Wonderjem. A ker Wonder dolgo časa ni bil na voljo, je Jones pripeljal Michaela Jacksona. Jones je pred tem zanj produciral uspešna albuma Off The Wall in Thriller. Richie in Jackson sta pesem napisala skupaj v hiši Jacksonovih staršev.