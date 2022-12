Zgodovinski nastop Luke Dončića pohvalila tudi Severina

Severina je v zgodbi na družbenem omrežju delila izjemen dosežek slovenskega košarkarskega asa, ki je v dresu Dallas Mavericksov odigral eno izmed najboljših iger svoje kariere. Nikoli v 75-letni zgodovini lige NBA se namreč še ni zgodilo, da bi košarkar ob trojnem dvojčku zbral vsaj 60 točk in 20 skokov. Hrvaška zvezdnica se je kar s tremi zgodbami pridružila pohvalam slovenskega dečka, ki prihajajo z vseh strani.

V prvih dveh zgodbah je delila članek hrvaških Sportskih novosti, ki so o izjemni predstavi Dončića zapisali: "Neresnično je, kar je napravil. Trojni dvojček, 60 točk, koš za pomnjenje." Ob članku je objavila Luko in dodala emotikon aplavza. V zadnji zgodbi je dodala video posnetek iz tekme, na kateri so košarkarjevi najboljši utrinki s tekme.