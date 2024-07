Zgodovinsko prevlado žensk na OI počastili z modno revijo

Olimpijske igre – letošnje ne prinašajo samo vrhunskih športnih dosežkov, ampak tudi nov mejnik pri izenačenosti zastopanosti športnikov glede na spol. Če so še v osemdesetih na olimpijadi močno prevladovali moški, so letos v Parizu prvič za mišji rep številčnejše ženske, kar so športnice obeležile z modno revijo pred pariško opero. Vlogo manekenk so prevzele kar olimpijke in paraolimpijke, od plavalk do hokejistk. Ni bil ravno večer visokih pet in globokih izrezov, pa vendar olimpijskim igram povsem primerno.