'Zgrožena sem bila, ko sem videla ta posnetek'

Igralec Rami Malekje čedalje bolj viden igralec v Hollywoodu, vsi so ga opazili že v seriji Mr. Robot, zagotovo pa ga zdaj vsi poznajo zaradi filma Bohemian Rhapsody, v katerem je upodobil legendarnegaFreddieja Mercuryja. Za svojo vlogo je igralec tako dobil tudi zlati globus. Slavil pa je tudi sam film.

Nagrado je ustvarjalcem podelila Nicole Kidman, in kamera je med Ramijem in Nicole ujela neroden trenutek, na katerem je bilo videti, da je zvezdnica popolnoma ignorirala igralca. Seveda je posnetek takoj prišel na splet in Rami ga je prvič videl šele v oddaji Jimmyja Kimmela, kjer je pojasnil, kako se je počutil: "Mislil sem, da lahko pristopim do nje in jo pozdravim ... zelo nerodno. Mislim, da me bo to kar nekaj časa preganjalo na spletu," je bil iskren ter dodal, da se z avstralsko igralko pozna že nekaj let, četudi tega na posnetku ni videti.