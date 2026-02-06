Naslovnica
Tuja scena

Zimske olimpijske igre sta odprla Mariah Carey in Andrea Bocelli

Milano, 06. 02. 2026 23.06 pred 12 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Mariah Carey

V Milanu so se tudi uradno začele zimske olimpijske igre, ki so se začele z nastopoma Mariah Carey in italijanskega opernega pevca Andree Bocellija. Slovesnost so v živo spremljali tudi nekateri zvezdniki, med katerimi sta bila George Clooney in Amal ter družina Jeffa Goldbluma.

Na samem začetku je zapela diva Mariah Carey, ki je prvič v karieri pela v italijanščini, za to priložnost pa je izbrala pesem Domenica Modugna z naslovom Nel Blu, dipinto di Blu, ki je bolj znana kot Volare. Ta naj bi predstavljala harmonijo, kar je, skupaj z izpostavitvijo lokalne kulture, letošnja simbolika prireditve. Zapela je tudi svojo uspešnico Nothing is Impossible, ki je izšla na njenem zadnjem albumu leta 2025.

Mariah Carey je nastopila na odprtju zimskih olimpijskih iger.
FOTO: AP
FOTO: AP

Čeprav je največ pozornosti pritegnila ameriška zvezdnica, pa je s svojo drzno izvedbo italijanske himne navdušila tudi domačinka Laura Pausini.

Laura Pausini je zapela italijansko himno.
FOTO: AP
FOTO: AP

Že pred samo slovesnostjo so na letališču v Milanu opazili zakonca Clooney, ki sta v Italijo prispela prav z namenom, da si ogledata prireditev, sklepati pa gre, da bosta od blizu spremljala in spodbujala tudi ameriške olimpijce.

Preberi še Olimpijske igre v Italiji si bosta ogledala tudi George in Amal Clooney

Na zabavi dobrodošlice, na katero so bili povabljeni le izbrani, so fotografi v objektive ujeli družino igralca Jeffa Goldbluma. Skupaj z ženo Emilie Livingston in sinovoma Charliem Oceanom in Riverjem Joejem so nato uživali še v slovesnosti, na kateri so se predstavile države, ki sodelujejo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah.

Družina Jeffa Goldbluma v Milanu.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

V Italijo sta pred dnevi že prispela raper Snoop Dogg, ki so ga označili za častnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance, in pevec Usher. Opaziti je bilo mogoče tudi oskarjevko Michelle Yeoh in njenega moža Jeana Todta, igralca in komika Benita Skinnerja, igralko in plesalko Monique Coleman, igralca Stanleyja Tuccija, manjkala pa ni niti Donatella Versace.

Andrea Bocelli je poskrbel za vrhunec slovesnosti.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Organizatorji so vrhunec dogodka prihranili za konec. Takrat je na oder stopil vrhunski tenorist Andrea Bocelli in zbrane v Milanu ter pred televizijskimi sprejemniki navdušil z arijo Nessun dorma.

Razlagalnik

"Nessun Dorma" je slavna tenoristična arija iz opere "Turandot" Giacoma Puccinija. Opera je postavljena na Kitajsko in pripoveduje zgodbo o kruti princesi Turandot, ki obljubi svojo roko tistemu, ki bo rešil njene uganke, a ga bo obglavila, če mu ne uspe. Arija "Nessun Dorma" je znana po svoji čustveni moči in zahtevnosti, saj jo izvajalec poje v trenutku, ko je prepričan, da bo zmagal in osvojil ljubezen princese. Postala je ena najbolj prepoznavnih opernih arij na svetu.

Andrea Bocelli je italijanski tenorist in pevec klasične ter popularne glasbe. Postal je svetovno znan po svojem izjemnem glasu in čustvenih izvedbah. S svojo kariero, ki se je začela v devetdesetih letih, je prodal več kot 80 milijonov plošč po vsem svetu, s čimer je postal eden najbolje prodajanih klasičnih glasbenikov vseh časov. Bocelli je znan po svojih crossover projektih, ki združujejo klasično glasbo s pop elementi, ter po sodelovanju z mnogimi mednarodnimi zvezdniki.

Laura Pausini je italijanska pevka, ki je zaslovela s pesmijo "La Solitudine" na festivalu Sanremo leta 1993. Od takrat je postala ena najuspešnejših italijanskih izvajalk na mednarodni ravni, saj je prodala več kot 70 milijonov albumov po vsem svetu. S svojim prepoznavnim glasom in čustvenimi baladami je osvojila srca poslušalcev v Italiji, Španiji, Latinski Ameriki in drugih delih sveta. Prejela je številne nagrade, vključno s štirimi nagradami Latin Grammy in eno nagrado Grammy.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
mariah carey andrea bocelli zimske olimpijske igre otvoritev slovesnost

voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
