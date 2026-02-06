Zimske olimpijske igre sta odprla Mariah Carey in Andrea Bocelli

Na samem začetku je zapela diva Mariah Carey, ki je prvič v karieri pela v italijanščini, za to priložnost pa je izbrala pesem Domenica Modugna z naslovom Nel Blu, dipinto di Blu, ki je bolj znana kot Volare. Ta naj bi predstavljala harmonijo, kar je, skupaj z izpostavitvijo lokalne kulture, letošnja simbolika prireditve. Zapela je tudi svojo uspešnico Nothing is Impossible, ki je izšla na njenem zadnjem albumu leta 2025.

Mariah Carey je nastopila na odprtju zimskih olimpijskih iger. FOTO: AP

Čeprav je največ pozornosti pritegnila ameriška zvezdnica, pa je s svojo drzno izvedbo italijanske himne navdušila tudi domačinka Laura Pausini.

Laura Pausini je zapela italijansko himno. FOTO: AP

Že pred samo slovesnostjo so na letališču v Milanu opazili zakonca Clooney, ki sta v Italijo prispela prav z namenom, da si ogledata prireditev, sklepati pa gre, da bosta od blizu spremljala in spodbujala tudi ameriške olimpijce.

Na zabavi dobrodošlice, na katero so bili povabljeni le izbrani, so fotografi v objektive ujeli družino igralca Jeffa Goldbluma. Skupaj z ženo Emilie Livingston in sinovoma Charliem Oceanom in Riverjem Joejem so nato uživali še v slovesnosti, na kateri so se predstavile države, ki sodelujejo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah.

Družina Jeffa Goldbluma v Milanu. FOTO: Profimedia

V Italijo sta pred dnevi že prispela raper Snoop Dogg, ki so ga označili za častnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance, in pevec Usher. Opaziti je bilo mogoče tudi oskarjevko Michelle Yeoh in njenega moža Jeana Todta, igralca in komika Benita Skinnerja, igralko in plesalko Monique Coleman, igralca Stanleyja Tuccija, manjkala pa ni niti Donatella Versace.

Andrea Bocelli je poskrbel za vrhunec slovesnosti. FOTO: Profimedia

Organizatorji so vrhunec dogodka prihranili za konec. Takrat je na oder stopil vrhunski tenorist Andrea Bocelli in zbrane v Milanu ter pred televizijskimi sprejemniki navdušil z arijo Nessun dorma.