'Živim s svojimi napakami in sprejemam svojo šibkost'

Ameriški zvezdnik Will Smith, znan po filmih, kot so Hancock, Jaz, robot, Odred odpisanih inV iskanju sreče,je septembra dopolnil 50 let, in ko se je ozrl nazaj, je videl, da je v življenju vseeno zamudil nekaj izzivov, s katerimi se je želel spopasti, a tega ni storil. Tako je sestavil seznam stvari (bucket list) in se jih lotil. "Dosegel sem vse, o čemer sem kdaj sanjal. Jasno mi je, da je strah pred neznanim tista stvar, ki me drži stran od božanske modrosti," je dejal v napovedi ter dodal, da vsakič, ko se sooči s strahom, se počuti bolj svobodnega.