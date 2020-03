Življenje Felicity Huffman po prestani zaporni kazni

Felicity Huffman še zmeraj zelo težko posluša novice o škandalu, čeprav je od dogajanja minilo že kar nekaj časa. Prijatelji igralke so povedali, da ugasne televizijski sprejemnik vsakič, ko naleti na poročanje o primeru. Nekaterih spletnih strani sploh več ne obiskuje, saj si želi čimprej preboleti bolečino, ki je prizadela njeno družino. 57-letna igralka ima s stanovskim kolegom Williamom H. Macyjem dve hčeri, Sophio in Georgio.

Sama se je na sojenju v primeru goljufive zarote izrekla za krivo, saj je s finančnim prispevkom hčeri zagotovila mesto na eni od elitnih univerz. Zvezdnica je plačala dobrih 13 tisoč evrov, da so potomki skrivaj popravili rezultate izpitov. Sedaj je srečna, da je krivdo priznala, saj so nekateri obtoženi še zmeraj tarče medijev ter zaradi vpletenosti v primer nimajo miru. ''Ko vidi, kaj se dogaja preostalim, ki so bili del golufij, se počuti olajšano, da so te stvari za njo že minile,''so povedali igralkini prijatelji.