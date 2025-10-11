Življenje Keanuja Reevesa pred slavo: počel je nekaj popolnoma drugačnega

Keanu Reeves je trenutno eno najbolj poznanih hollywoodskih imen, a pred igralsko kariero njegovo življenje ni bilo tako glamurozno. V intervjuju za People , v katerem so se igralci novega filma Good Fortune med seboj intervjuvali, je Reeves svojemu soigralcu Azizu Ansariju povedal: "Preden sem dobil prvo plačilo, sem urejal krajino."

"No, bil sem še majhen otrok, tako da sem potiskal kosilnico, hodil sem skozi drevesa in imel sem motorno žago ... Ampak bilo je zabavno, všeč mi je bilo," je dodal 61-letni zvezdnik.

Kljub temu da mnogi o njej sanjajo, pa ima tudi igralska kariera svoje pomanjkljivosti. Reeves si je tako na snemanju nove akcijske komedije poškodoval koleno. "Počilo je kot krompirjev čips," je pred kratkim zaupal voditelju Stephenu Colbertu.

Novi film Good Fortune sicer spremlja dobronamernega, a precej nesposobnega angela po imenu Gabriel (Reeves), ki se vmešava v življenje delavca na koncertih (Aziz Ansari) in bogatega vlagatelja tveganega kapitala (Seth Rogen).