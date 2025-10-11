Svetli način
Življenje Keanuja Reevesa pred slavo: počel je nekaj popolnoma drugačnega

11. 10. 2025 08.00

E.K.
7

Preden je zaslovel v Hollywoodu, je zvezdnik Keanu Reeves opravljal čisto drugačna dela. V nedavnem intervjuju je razkril, da je pred prvo igralsko plačo urejal krajino, kar je vključevalo tudi delo s kosilnico in motorno žago.

Keanu Reeves je trenutno eno najbolj poznanih hollywoodskih imen, a pred igralsko kariero njegovo življenje ni bilo tako glamurozno. V intervjuju za People, v katerem so se igralci novega filma Good Fortune med seboj intervjuvali, je Reeves svojemu soigralcu Azizu Ansariju povedal: "Preden sem dobil prvo plačilo, sem urejal krajino."

Keanu Reeves
Keanu Reeves FOTO: Profimedia

"No, bil sem še majhen otrok, tako da sem potiskal kosilnico, hodil sem skozi drevesa in imel sem motorno žago ... Ampak bilo je zabavno, všeč mi je bilo," je dodal 61-letni zvezdnik.

Kljub temu da mnogi o njej sanjajo, pa ima tudi igralska kariera svoje pomanjkljivosti. Reeves si je tako na snemanju nove akcijske komedije poškodoval koleno. "Počilo je kot krompirjev čips," je pred kratkim zaupal voditelju Stephenu Colbertu.

Novi film Good Fortune sicer spremlja dobronamernega, a precej nesposobnega angela po imenu Gabriel (Reeves), ki se vmešava v življenje delavca na koncertih (Aziz Ansari) in bogatega vlagatelja tveganega kapitala (Seth Rogen).

Keanu Reeves film Good Fortune Igralec
Betuul
11. 10. 2025 09.35
Kean a pridete spet k nam v lj! Tam vas vsaki dan vidimo na fot. pri žitotu! Super 👍zvezdnik ste! Nagrada mora priti!
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
11. 10. 2025 09.20
+0
Jz sem za prvo službo urejal sosedin vrt. Dobri stari časi. 🤣
ODGOVORI
1 1
Pegasus2
11. 10. 2025 09.35
🤪🤪
ODGOVORI
0 0
Neža0O1
11. 10. 2025 09.16
-1
wow bil je kot mi 😯
ODGOVORI
0 1
Sixten Malmerfelt
11. 10. 2025 09.06
+1
Hebiga, starost...
ODGOVORI
1 0
Bananistanec
11. 10. 2025 09.03
+1
"No, bil sem še majhen otrok, tako da sem potiskal kosilnico, hodil sem skozi drevesa in imel sem motorno žago ... " ... neverjetno
ODGOVORI
1 0
Betuul
11. 10. 2025 09.36
Ti! Tebe so imeli v vozičku in trkljal sem pa kje
ODGOVORI
0 0
