Življenje otrok Michaela Jacksona leto dni po pretresljivem dokumentarcu

Eno leto po odmevnih dokumentarnih epizodah o življenju pevske legende Michaela Jacksona se življenje tudi za njegovo družino vrača v normalne tirnice. Začetni šok po izdaji dokumentarca, ki je razkril grozljive podrobnosti pevčevih dejanj, se je polegel, otroci ter pevčevi bližnji pa so povezani kot še nikoli prej.

Prince Jackson, ki je v teh dneh dopolnil 23 let, ter sestra, 21-letna Paris Jacksonsta odraščala v nenavadnih okoliščinah. Medtem ko je bila javnost razdvojena v mnenju, kdo Michael Jackson zasebno v resnici je, je bil zanju ter najmlajšega Blanketa zgolj oče. Paris, ki je ob smrti pevca pri enajstih letih govorila tudi na njegovem pogrebu, je pokojnemu očetu v bran stopila ob izidu dokumentarne serije in pravi, da bo to počela vsakič, ko se bodo pojavila namigovanja o pevčevem zasebnem življenju.

Paris se pogosto udeleži glamuroznih dogodkov, tudi zabave po oskarjih. FOTO: Profimedia

''Le meni in bratoma je bral zgodbe pred spanjem, nihče drug ga ni doživel kot očeta. Če bi ga, bi za vedno popolnoma in do konca spremenili mnenje o njem.''Paris ne skriva niti dejstva, da je bil oče do njih zmeraj odkrit, tudi glede govoric, ki so krožile o njem in posledicah teh. Otrokom je želel dati najboljše otroštvo, hkrati pa jih pripraviti na svet, ki ni rožnat.

Paris in Prince bosta očetu zmeraj stopila v bran. FOTO: Profimedia

Po smrti očeta so vsi trije otroci zaživeli z babico Katherine Jackson, za njih je skrbel tudi njihov bratranec, T. J. Jackson, ki je še zmeraj zakoniti zastopnik najmlajšega Blanketa. Paris, Prince in Blanket so zelo povezani, še posebej brata, ki sta pred meseci skupaj obiskala tudi Tokio in pozneje Rim z Vatikanom.

Prince in Blanket sta zelo povezana. FOTO: Profimedia

Princeov Instagram pripoveduje zgodbo odraščanja normalnega mladeniča v dvajsetih. Čas najraje preživlja s punco, se druži s člani družine, vozi motorje, skrbi za kužke. Zaključil je študij na univerzi in si pozneje vzel čas, da se odloči glede nadaljnjih kariernih potez. Občasno je deloval kot dopisnik televizijske mreže in ob tem užival tudi med delom za kamerami.

Prince s punco na podelitvi diplome. FOTO: Profimedia

Paris se je v preteklem letu popolnoma posvetila glasbi. Kot pevka in tekstopiska sodeluje v glasbenem duetu The Sound Flowers. Po besedah publike, prisotne na nastopih, Paris na odru resnično zaživi. Potem ko se je v letu 2019 začela bolj posvečati svojemu duševnemu zdravju, so pred njo novi glasbeni izzivi. V življenju se ji glasba prepleta z ljubeznijo, saj drugo polovico glasbenega sestava predstavlja njen partner, Gabriel Glenn. Med glasbenimi nastopi v prejšnjem mesecu si je Paris vzela nekaj časa tudi za modne revije, med drugim nastopila na predstavitvi poslovilne kolekcije modnega velikana Jean-Paula Gaultierja, kjer so ji družbo delale Bella Hadid, Karlie Kloss in Irina Shayk.

Glasbeni duet Paris Jackson, v katerem nastopa s fantom. FOTO: Profimedia

Otroci pokojnega pevca so povezani tudi z botrom, Macaulayjem Culkinom, otroško zvezdo filmov Sam doma. S Paris sta si omislila tudi ujemajoči se tetovaži in s tem dokazala, da je njuna vez neuničljiva. Močno povezani pa ostajajo tudi vsi trije Jacksonovi otroci. Prince je vez s sorojenci opisal kot ''surovo in brez filtra'', tudi kako doživlja prisotnost brata in sestre v svojem življenju: ''Ko ljudje okrog tebe nimajo najboljših namenov, je zelo pomembno, da imaš ob sebi nekoga, ki ti predstavlja trdno vez, ti nudi resničen odnos in deli medsebojno ljubezen.''