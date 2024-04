Življenjski preobrati Steva Martina: Zagotavljam, da nisem imel talenta

Steve Martin se že leta čudi številnim fazam svojega življenja. Kot najstnik je prodajal vodnike v Disneylandu. Desetletja je deloval kot standup izvajalec, po požeti popularnosti je pristal v filmskem svetu. Kasneje je novo poglavje začel kot bendžo igralec, v poznih letih postal tudi oče in se vrnil k svojim komedijantskim koreninam z Martinom Shortom.

Steve Martin se je povzetka zapletenega niza svojih življenjskih poglavji že večkrat lotil. Sprva je igralec izdal knjigo z naslovom Born Standing Up, ki pokriva le leta njegovega stand-upa. V njej je zapisal, da gre v resnici za biografijo, ker piše o nekom, ki ga je poznal. Kasneje je izdal tudi zvočno knjigo z naslovom So many Steves. "Rekel bom nekaj zelo neskromnega: glede svoje kariere sem skromen," pravi Martin na šaljiv način. "Samo zato, ker delaš veliko stvari, še ne pomeni, da so dobre. Vem, da čas ocenjuje stvari. Zato nimam ničesar, na podlagi česar bi lahko ocenil svoja prizadevanja."

Steve Martin in Morgan Neville

Dosežki priljubljenega igralca so izjemni, njegovo kariero bi lahko opisali v filmu. Moči sta združila s priznanim režiserjem Morganom Nevillom, ki sprva ni nameraval posneti dveh delov dokumentarnega filma o Martinu. Vendar je po šestih mesecih dela spoznal, da se bo sam projekt lepše povezal v celoto z dvema deloma. "Ko pogledam stvari, ki jih je Steve počel v svojem življenju – igranje bendža, čarovništvo, standup – so to stvari, ki zahtevajo veliko truda, da bi jih obvladali," pravi Neville. "Toda na nek način gre za nenehno delo. Tudi, ko vidim Steva, kako vzame bendžo, nikoli ne reče, uspelo mi je. Vedno pravi to bi lahko naredil malo bolje,' "dodaja režiser.

Dokumentarec je poskus interpretiranja vseh obrazov Steva Martina oziroma jih prvič v življenju poskuša postaviti enega poleg drgugega: King Tut, " tip s puščico skozi glavo, "divji in nori tip," "kreten," zmagovalec grammyja, pisatelj romanov in samorazdiralni komik, ki v prihajajočem dokumentarnem filmu pravi: "Zagotavljam, da nisem imel talenta. Nič talenta." Zvezdnik se je v svojem življenju velikokrat srečal z ironijo in pojedel ogromno zarečenega kruha. Sovražnik punchline komedije je postal ljubitelj punchlinov. "Preobrazil sem se v osebo, ki resnično ceni veselje do pripovedovanja šal", je povedal in dodal: "V najini oddaji z Matyjem pripovedujeva šalo za šalo za šalo."

Steve Martin z ženo in hčerko