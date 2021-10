Obleka Kate Middleton s premiere sedaj na voljo v sklopu posebne kolekcije

''Filmi o Bondu so bili v mojem življenju kinematografska stalnica in glamur teh stvaritev me je vedno navdihoval,'' je javnosti ob izidu kolekcije povedala Packhamova in nadaljevala: ''Od Ursule Andress, ki v belem bikiniju prihaja iz morja in za pasom nosi nož, do Caterne Murino iz Casinoja Royale, odete v zapeljivo oranžno satenasto obleko. Modne izbire Bondovih žensk so unikatne in brezčasne.''