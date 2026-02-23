Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zlata olimpijka Eileen Gu po osvojeni zlati medalji izvedela, da ji je umrla babica

Italija, 23. 02. 2026 13.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Eileen Gu

Eileen Gu je ubranila naslov olimpijske prvakinje v snežnem žlebu, a je bila zanjo šesta olimpijska medalja v karieri in prva zlata letos grenko-sladka zmaga. Ko je najboljša smučarka svoje discipline po fotografiranju pogledala na telefon, je prejela novico, da ji je umrla babica.

Eileen Gu, najboljša smučarka prostega sloga vseh časov, je ob osvojeni šesti olimpijski medalji prejela žalostno novico, da ji je umrla babica Gouzhen Feng, na katero je bila zelo navezana. 22-letnica se je od nje pozneje poslovila na družbenem omrežju, kjer ji je posvetila objavo, o njej pa je spregovorila tudi na tiskovni konferenci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bila je res velik del mojega odraščanja in bila je oseba, po kateri sem se zgledovala," je povedala novinarjem in se opravičila za zamudo. Babico je označila za borko in razkrila, da je srednje ime dobila prav po njej. "Veliko ljudi pluje skozi življenje, ta ženska pa je bila pravi tanker," je dodala Gu.

Eileen Gu je med olimpijskimi igrami umrla babica.
Eileen Gu je med olimpijskimi igrami umrla babica.
FOTO: Profimedia

Že ko je 22-letnica odhajala v Italijo, je bila babica bolna, je dejala in dodala, da se je ob zadnjem obisku zavedala, da bi jo lahko takrat zadnjič videla. Eileen ji ni obljubila, da bo osvojila zlato medaljo, čeprav je med tremi, ki jih je prismučala na teh olimpijskih igrah, bila tudi zlata, babici pa je obljubila, da bo pogumna.

Preberi še Eileen Gu olimpijska prvakinja v snežnem žlebu

"Vesela sem, da sem držala obljubo in upam, da je bila ponosna name. To je zame zelo težko obdobje, zato se opravičujem, da sem zamudila, a zdaj veste, kaj je bil razlog," je še pojasnila Eileen, ki je bila rojena v ZDA, a tekmuje za Kitajsko.

Razlagalnik

Eileen Gu je mlada in izjemno uspešna športnica, ki tekmuje v disciplinah smučanja prostega sloga. Rodila se je v Združenih državah Amerike, vendar se na mednarodnih tekmovanjih, vključno z olimpijskimi igrami, predstavlja pod zastavo Kitajske. Ta odločitev je bila predmet številnih medijskih poročanj in analiz, saj predstavlja zanimiv primer športnice, ki združuje državljanstvi in izbere tekmovanje za državo svojega materinega porekla.

Smučanje prostega sloga (angleško 'freestyle skiing') je veja alpskega smučanja, ki vključuje različne discipline, kjer smučarji izvajajo akrobatske elemente. Najbolj znane discipline vključujejo skoke, smučarsko akrobatiko (balet na smučeh), sabljo (vožnja po grbinah), kros (dirkanje po ovinkasti progi) in snežni žleb (vožnja po polkrožni progi, imenovani žleb, z izvajanjem trikov med skoki na robovih). Tekmovalci v smučanju prostega sloga so znani po svoji izjemni telesni pripravljenosti, koordinaciji in pogumu, saj izvajajo zahtevne elemente v zraku.

Snežni žleb (angleško 'halfpipe') je v smučanju prostega sloga posebej oblikovana proga v obliki črke U, ki je narejena iz snega. Njena glavna značilnost sta dva nasprotna pobočja (ali steni) in ravno dno med njima. Smučarji se v žlebu premikajo naprej in nazaj, pri čemer se dvigajo na robove in izvajajo različne skoke in trike v zraku. Cilj je izvesti čim bolj atraktivne, tehnično zahtevne in čiste akrobacije, ki jih ocenjevalci nato nagradijo z ocenami glede na višino skokov, kompleksnost trikov, izvedbo in uporabo celotnega žleba.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
eileen gu olimpijska prvakinja babica smrt

Po aretaciji nekdanjega princa njegova bivša žena pristala na rehabilitaciji

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
vizita
Portal
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543