Zlata olimpijka Eileen Gu po osvojeni zlati medalji izvedela, da ji je umrla babica

Eileen Gu, najboljša smučarka prostega sloga vseh časov, je ob osvojeni šesti olimpijski medalji prejela žalostno novico, da ji je umrla babica Gouzhen Feng, na katero je bila zelo navezana. 22-letnica se je od nje pozneje poslovila na družbenem omrežju, kjer ji je posvetila objavo, o njej pa je spregovorila tudi na tiskovni konferenci.

"Bila je res velik del mojega odraščanja in bila je oseba, po kateri sem se zgledovala," je povedala novinarjem in se opravičila za zamudo. Babico je označila za borko in razkrila, da je srednje ime dobila prav po njej. "Veliko ljudi pluje skozi življenje, ta ženska pa je bila pravi tanker," je dodala Gu.

Eileen Gu je med olimpijskimi igrami umrla babica. FOTO: Profimedia

Že ko je 22-letnica odhajala v Italijo, je bila babica bolna, je dejala in dodala, da se je ob zadnjem obisku zavedala, da bi jo lahko takrat zadnjič videla. Eileen ji ni obljubila, da bo osvojila zlato medaljo, čeprav je med tremi, ki jih je prismučala na teh olimpijskih igrah, bila tudi zlata, babici pa je obljubila, da bo pogumna.

"Vesela sem, da sem držala obljubo in upam, da je bila ponosna name. To je zame zelo težko obdobje, zato se opravičujem, da sem zamudila, a zdaj veste, kaj je bil razlog," je še pojasnila Eileen, ki je bila rojena v ZDA, a tekmuje za Kitajsko.