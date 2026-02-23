Zlata olimpijka Eileen Gu po osvojeni zlati medalji izvedela, da ji je umrla babica

Eileen Gu, najboljša smučarka prostega sloga vseh časov, je ob osvojeni šesti olimpijski medalji prejela žalostno novico, da ji je umrla babica Gouzhen Feng, na katero je bila zelo navezana. 22-letnica se je od nje pozneje poslovila na družbenem omrežju, kjer ji je posvetila objavo, o njej pa je spregovorila tudi na tiskovni konferenci.
"Bila je res velik del mojega odraščanja in bila je oseba, po kateri sem se zgledovala," je povedala novinarjem in se opravičila za zamudo. Babico je označila za borko in razkrila, da je srednje ime dobila prav po njej. "Veliko ljudi pluje skozi življenje, ta ženska pa je bila pravi tanker," je dodala Gu.
Že ko je 22-letnica odhajala v Italijo, je bila babica bolna, je dejala in dodala, da se je ob zadnjem obisku zavedala, da bi jo lahko takrat zadnjič videla. Eileen ji ni obljubila, da bo osvojila zlato medaljo, čeprav je med tremi, ki jih je prismučala na teh olimpijskih igrah, bila tudi zlata, babici pa je obljubila, da bo pogumna.
"Vesela sem, da sem držala obljubo in upam, da je bila ponosna name. To je zame zelo težko obdobje, zato se opravičujem, da sem zamudila, a zdaj veste, kaj je bil razlog," je še pojasnila Eileen, ki je bila rojena v ZDA, a tekmuje za Kitajsko.
Eileen Gu je mlada in izjemno uspešna športnica, ki tekmuje v disciplinah smučanja prostega sloga. Rodila se je v Združenih državah Amerike, vendar se na mednarodnih tekmovanjih, vključno z olimpijskimi igrami, predstavlja pod zastavo Kitajske. Ta odločitev je bila predmet številnih medijskih poročanj in analiz, saj predstavlja zanimiv primer športnice, ki združuje državljanstvi in izbere tekmovanje za državo svojega materinega porekla.
Smučanje prostega sloga (angleško 'freestyle skiing') je veja alpskega smučanja, ki vključuje različne discipline, kjer smučarji izvajajo akrobatske elemente. Najbolj znane discipline vključujejo skoke, smučarsko akrobatiko (balet na smučeh), sabljo (vožnja po grbinah), kros (dirkanje po ovinkasti progi) in snežni žleb (vožnja po polkrožni progi, imenovani žleb, z izvajanjem trikov med skoki na robovih). Tekmovalci v smučanju prostega sloga so znani po svoji izjemni telesni pripravljenosti, koordinaciji in pogumu, saj izvajajo zahtevne elemente v zraku.
Snežni žleb (angleško 'halfpipe') je v smučanju prostega sloga posebej oblikovana proga v obliki črke U, ki je narejena iz snega. Njena glavna značilnost sta dva nasprotna pobočja (ali steni) in ravno dno med njima. Smučarji se v žlebu premikajo naprej in nazaj, pri čemer se dvigajo na robove in izvajajo različne skoke in trike v zraku. Cilj je izvesti čim bolj atraktivne, tehnično zahtevne in čiste akrobacije, ki jih ocenjevalci nato nagradijo z ocenami glede na višino skokov, kompleksnost trikov, izvedbo in uporabo celotnega žleba.
