Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zlata olimpijka objavila fotografije zaroke, oglasila se je Taylor Swift

Cortina d'Ampezzo, 13. 02. 2026 13.34 pred 38 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
Breezy Johnson

Dan, ko se je smučarka Breezy Johnson razveselila zaročnega prstana, se je začel vse prej kot idealno. Po padcu na superveleslalomu je priletela v ograjo in odstopila iz boja za še eno zmago. A Breezy si tega dneva ne bo zapomnila po športnem neuspehu, temveč po zmagi v ljubezni in dejstvu, da je vse skupaj 'požegnala' Taylor Swift.

Ameriška smučarka Breezy Johnson je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila fotografije zaroke, ki se je odvila v cilju superveleslaloma na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. "Hej, prijatelji. Spoznajte Connorja, mojega nekdanjega fanta in trenutnega zaročenca," se je v opisu galerije fotografij pošalila smučarka. "Hvala vsem, ki ste ta trenutek naredili tako poseben. Bil je vse, o čemer sem sanjala, nekako tako, kot Connor."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njen izbranec jo je za roko vprašal s pomočjo verza iz pesmi The Alchemy zvezdnice Taylor Swift. "Iskreno, kdo sva, da bi se upirala alkimiji?" je verz, ki je krasil škatlico, v kateri se je skrival prstan. Objavo smučarke je videla tudi glasbena zvezdnica, ki je zaročencema čestitala s še enim verzom iz iste pesmi: "Kje je trofeja? Pritekel je k meni. Čestitke," je z velikimi črkami zapisala Swift.

Objavo je komentirala tudi Lindsey Vonn, za katero so se olimpijske igre po hudem padcu končale predčasno. "Tako sem vesela za vaju. Kakšen teden," je zapisala in se navezala na dejstvo, da je Breezy v istem tednu osvojila zlato medaljo ter se zaročila.

Dan nepričakovane zaroke se je za Breezy začel vse prej kot idealno. Med vožnjo je namreč padla, se neprijetno zaletela v ograjo ter posledično odstopila. K sreči jo je odnesla brez poškodb, zaročni prstan pa je hitro pozdravil tudi njeno slabo voljo.

Breezy Johnson zaroka taylor swift olimpijske igre

Blišč znamenitega Dunajskega opernega plesa navdušil Sharon Stone

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Justice4all
13. 02. 2026 14.13
Včasih je bila nadaljevanka Dallas...Danes je vse en resničnostni šov...Sramota za OI da nekateri individuali to na tak način zlorabijo...Ne potrebujem forsiranega ogleda tvoje zaroke...
Odgovori
0 0
tom74
13. 02. 2026 13.54
Gre za samopromocijo in to ni kul, te filmske fore, za instagram sledilce
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
13. 02. 2026 13.51
Prepovedati bi jim bilo potrebno nastopanje na OI
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
Katera vadba je najboljša za zdravje in energijo?
Katera vadba je najboljša za zdravje in energijo?
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534