Zlata olimpijka objavila fotografije zaroke, oglasila se je Taylor Swift

Ameriška smučarka Breezy Johnson je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila fotografije zaroke, ki se je odvila v cilju superveleslaloma na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. "Hej, prijatelji. Spoznajte Connorja, mojega nekdanjega fanta in trenutnega zaročenca," se je v opisu galerije fotografij pošalila smučarka. "Hvala vsem, ki ste ta trenutek naredili tako poseben. Bil je vse, o čemer sem sanjala, nekako tako, kot Connor."

Njen izbranec jo je za roko vprašal s pomočjo verza iz pesmi The Alchemy zvezdnice Taylor Swift. "Iskreno, kdo sva, da bi se upirala alkimiji?" je verz, ki je krasil škatlico, v kateri se je skrival prstan. Objavo smučarke je videla tudi glasbena zvezdnica, ki je zaročencema čestitala s še enim verzom iz iste pesmi: "Kje je trofeja? Pritekel je k meni. Čestitke," je z velikimi črkami zapisala Swift.

Objavo je komentirala tudi Lindsey Vonn, za katero so se olimpijske igre po hudem padcu končale predčasno. "Tako sem vesela za vaju. Kakšen teden," je zapisala in se navezala na dejstvo, da je Breezy v istem tednu osvojila zlato medaljo ter se zaročila.

Dan nepričakovane zaroke se je za Breezy začel vse prej kot idealno. Med vožnjo je namreč padla, se neprijetno zaletela v ograjo ter posledično odstopila. K sreči jo je odnesla brez poškodb, zaročni prstan pa je hitro pozdravil tudi njeno slabo voljo.