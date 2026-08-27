Zlatan Ibrahimović delovni obisk Splita združil s počitnicami

Zakaj bi po delovnem obisku Splita takoj sedel na letalo in se vrnil domov, če lahko bivanje na Hrvaškem obenem spremeniš še v počitnice? No, Zlatan Ibrahimović se je očitno odločil, da bo združil prijetno s koristnim in je svoje dopustovanje nadaljeval na enem najbolj priljubljenih kvarnerskih otokov.

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Nekdanji nogometni zvezdnik, ki sicer trenutno večino časa preživi v Italiji, pogosto pa se vrača tudi na rodno Švedsko, si je privoščil razvajanje v letovišču uvale Čikat na Lošinju. Da je obiskal enega najbolj prestižnih delov otoka, so na družbenih omrežjih razkrili zaposleni v hotelu, ki so se s slavnim gostom tudi slikali in fotografije objavili na Instagramu. "Levje počitnice z levom. Veseli, da si bil z nami," je ob objavi zapisala Ivana Perenčević, hrvaška podjetnica in direktorica družbe Valadria, ki je tudi žena Nikole Perenčevića, enega od solastnikov turistične družbe Jadranka, povezane z Lošinjem.

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Vila, v kateri je bival športnik, je sinonim za prestiž na lošinjskem področju. Namestitev vključuje vrhunske storitve, kot sta zasebni kuhar in osebni butler, ki sta gostom na voljo štiriindvajset ur na dan. To omogoča gostom popolno sprostitev brez potrebe po zapuščanju objekta, kar je za osebo takšnega kalibra, kot je Zlatan, ključnega pomena pri izogibanju paparacem. Uvala Čikat je že desetletja znana kot zbirališče evropske aristokracije in premožnih poslovnežev, Ibrahimovićeva izbira te lokacije pa le še dodatno potrjuje status Lošinja kot destinacije za najbolj petične obiskovalce, ki cenijo kakovostno storitev in mir. Zvezdnik si je tam privoščil tudi preizkušanje vodnih aktivnosti, kar je delila na Instagramu.