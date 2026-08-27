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Tuja scena

Zlatan Ibrahimović delovni obisk Splita združil s počitnicami

Lošinj, 27. 08. 2026 07.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
zlatan ibrahimović

Zlatan Ibrahimović se je po delovnem obisku Splita odločil, da bo ostal na Hrvaškem. Svoje bivanje pri naših južnih sosedih je namreč podaljšal z dopustovanjem na Kvarnerju. Tam si je privoščil uživanje v razkošju prestižne namestitve v uvali Čikat, obisk visokega gosta pa so zaposleni v hotelu ovekovečili tudi s skupno fotografijo in se z njo pohvalili na družbenih omrežjih.

Zakaj bi po delovnem obisku Splita takoj sedel na letalo in se vrnil domov, če lahko bivanje na Hrvaškem obenem spremeniš še v počitnice? No, Zlatan Ibrahimović se je očitno odločil, da bo združil prijetno s koristnim in je svoje dopustovanje nadaljeval na enem najbolj priljubljenih kvarnerskih otokov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji nogometni zvezdnik, ki sicer trenutno večino časa preživi v Italiji, pogosto pa se vrača tudi na rodno Švedsko, si je privoščil razvajanje v letovišču uvale Čikat na Lošinju. Da je obiskal enega najbolj prestižnih delov otoka, so na družbenih omrežjih razkrili zaposleni v hotelu, ki so se s slavnim gostom tudi slikali in fotografije objavili na Instagramu. "Levje počitnice z levom. Veseli, da si bil z nami," je ob objavi zapisala Ivana Perenčević, hrvaška podjetnica in direktorica družbe Valadria, ki je tudi žena Nikole Perenčevića, enega od solastnikov turistične družbe Jadranka, povezane z Lošinjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vila, v kateri je bival športnik, je sinonim za prestiž na lošinjskem področju. Namestitev vključuje vrhunske storitve, kot sta zasebni kuhar in osebni butler, ki sta gostom na voljo štiriindvajset ur na dan. To omogoča gostom popolno sprostitev brez potrebe po zapuščanju objekta, kar je za osebo takšnega kalibra, kot je Zlatan, ključnega pomena pri izogibanju paparacem. Uvala Čikat je že desetletja znana kot zbirališče evropske aristokracije in premožnih poslovnežev, Ibrahimovićeva izbira te lokacije pa le še dodatno potrjuje status Lošinja kot destinacije za najbolj petične obiskovalce, ki cenijo kakovostno storitev in mir. Zvezdnik si je tam privoščil tudi preizkušanje vodnih aktivnosti, kar je delila na Instagramu.

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Legendarni 44-letnik se je pri naših južnih sosedih v Splitu sicer mudil zaradi 30. obletnice prireditve Športnih iger mladih. Tam je bil osrednji gost in eden od članov zvezdniške ekipe, ki se je ob praznovanju na zelenici udarila z mladimi nogometnimi talenti. Nekdanji nogometaš s svojo odločitvijo, da ostane na dopustu tudi po delovnih obveznostih, znova dokazuje, da Hrvaška ostaja ena njegovih najljubših poletnih destinacij, saj se tja redno vrača.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zlatan Ibrahimović Lošinj Split dopust turizem športne igre mladih

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