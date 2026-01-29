Zlatan Ibrahimović navdušil z novo fotografijo

Nekdanji nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović tudi po koncu profesionalne kariere navdušuje oboževalce. Nedavno je 44-letnik na družbenem omrežju delil nekaj fotografij, ki so nastale v Kitzbühelu, posebno pozornost pa si je pritegnila tista, na kateri s hrbtom obrnjen proti fotografskemu objektivu pozira brez majice.

Kmalu po objavi so se med komentarji zvrstili številni komentarji sledilcev, prevladovali pa so emojiji srčkov in drugih simbolov za pohvale. "Zlatan, radi te imamo! Ti si legenda!" je zapisal eden od sledilcev, neka oboževalka pa dodala: "Zlatan, začutila sem sama čudovita čustva."

Ljubitelj tetovaž

Ibrahimović je že prej pritegnil pozornost s tetovažami, katerih število se je z leti zmanjšalo. Pred tem je bil namreč njegov trup prekrit z imeni ljudi, ki jih je kasneje odstranil. Kot je pred časom povedal za tuje medije, je z nekaterimi opozarjal na Program Združenih narodov za hrano, ki se bori proti lakoti po svetu.