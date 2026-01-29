Naslovnica
Tuja scena

Zlatan Ibrahimović navdušil z novo fotografijo

Avstrija, 29. 01. 2026 20.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović je na družbenem omrežju objavil več fotografij z zimskih počitnic, posebno pozornost pa je pritegnil s tisto, na kateri pozira s hrbtom proti objektivu in opazuje zasneženo gorsko pokrajino. 44-letnik je na njej pokazal nekaj gole kože in navdušil predvsem oboževalke.

Nekdanji nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović tudi po koncu profesionalne kariere navdušuje oboževalce. Nedavno je 44-letnik na družbenem omrežju delil nekaj fotografij, ki so nastale v Kitzbühelu, posebno pozornost pa si je pritegnila tista, na kateri s hrbtom obrnjen proti fotografskemu objektivu pozira brez majice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kmalu po objavi so se med komentarji zvrstili številni komentarji sledilcev, prevladovali pa so emojiji srčkov in drugih simbolov za pohvale. "Zlatan, radi te imamo! Ti si legenda!" je zapisal eden od sledilcev, neka oboževalka pa dodala: "Zlatan, začutila sem sama čudovita čustva."

Ljubitelj tetovaž

Ibrahimović je že prej pritegnil pozornost s tetovažami, katerih število se je z leti zmanjšalo. Pred tem je bil namreč njegov trup prekrit z imeni ljudi, ki jih je kasneje odstranil. Kot je pred časom povedal za tuje medije, je z nekaterimi opozarjal na Program Združenih narodov za hrano, ki se bori proti lakoti po svetu.

Razlagalnik

Zlatan Ibrahimović je bil profesionalni nogometaš, rojen v Švedski, ki je igral kot napadalec. Velja za enega najboljših napadalcev svoje generacije in enega najboljših švedskih nogometašev vseh časov. S svojo višino, močjo, tehniko in strelsko sposobnostjo je pustil neizbrisen pečat v številnih evropskih klubih, kot so Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United in AC Milan.

Program Združenih narodov za hrano (World Food Programme - WFP) je vodilna svetovna humanitarna organizacija, ki rešuje življenja v nujnih primerih in uporablja pomoč v hrani za gradnjo poti do miru, blaginje in stabilnosti za ljudi, ki okrevajo po krizah. Ustanovljen je bil leta 1961 kot pilotni program v okviru Združenih narodov in je od takrat postal največja organizacija na svetu, ki se bori proti lakoti in zagotavlja varnost preskrbe s hrano.

Kitzbühel je majhno avstrijsko mesto v deželi Tirolska, znano po svojem čudovitem alpskem okolju in kot priljubljeno smučišče ter destinacija za zimske športe. Mesto gosti tudi prestižne dogodke, kot je smučarski tek Hahnenkamm, ki velja za enega najtežjih in najbolj nevarnih v svetovnem pokalu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
