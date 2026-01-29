Zlatan Ibrahimović navdušil z novo fotografijo

Nekdanji nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović tudi po koncu profesionalne kariere navdušuje oboževalce. Nedavno je 44-letnik na družbenem omrežju delil nekaj fotografij, ki so nastale v Kitzbühelu, posebno pozornost pa si je pritegnila tista, na kateri s hrbtom obrnjen proti fotografskemu objektivu pozira brez majice.
Kmalu po objavi so se med komentarji zvrstili številni komentarji sledilcev, prevladovali pa so emojiji srčkov in drugih simbolov za pohvale. "Zlatan, radi te imamo! Ti si legenda!" je zapisal eden od sledilcev, neka oboževalka pa dodala: "Zlatan, začutila sem sama čudovita čustva."
Ljubitelj tetovaž
Ibrahimović je že prej pritegnil pozornost s tetovažami, katerih število se je z leti zmanjšalo. Pred tem je bil namreč njegov trup prekrit z imeni ljudi, ki jih je kasneje odstranil. Kot je pred časom povedal za tuje medije, je z nekaterimi opozarjal na Program Združenih narodov za hrano, ki se bori proti lakoti po svetu.
Zlatan Ibrahimović je bil profesionalni nogometaš, rojen v Švedski, ki je igral kot napadalec. Velja za enega najboljših napadalcev svoje generacije in enega najboljših švedskih nogometašev vseh časov. S svojo višino, močjo, tehniko in strelsko sposobnostjo je pustil neizbrisen pečat v številnih evropskih klubih, kot so Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United in AC Milan.
Program Združenih narodov za hrano (World Food Programme - WFP) je vodilna svetovna humanitarna organizacija, ki rešuje življenja v nujnih primerih in uporablja pomoč v hrani za gradnjo poti do miru, blaginje in stabilnosti za ljudi, ki okrevajo po krizah. Ustanovljen je bil leta 1961 kot pilotni program v okviru Združenih narodov in je od takrat postal največja organizacija na svetu, ki se bori proti lakoti in zagotavlja varnost preskrbe s hrano.
Kitzbühel je majhno avstrijsko mesto v deželi Tirolska, znano po svojem čudovitem alpskem okolju in kot priljubljeno smučišče ter destinacija za zimske športe. Mesto gosti tudi prestižne dogodke, kot je smučarski tek Hahnenkamm, ki velja za enega najtežjih in najbolj nevarnih v svetovnem pokalu.
