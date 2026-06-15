Zlatan Ibrahimović v studiu ob ritmih Lepe Brene: To je moja glasba

Zlatan Ibrahimović je resda rojen na Švedskem, a po njegovih žilah teče balkanska kri. Njegov oče je Bosanec, mama Hrvatica, sam pa svojega porekla nikoli ni skrival. Še več, vedno s ponosom pove in jasno pokaže, da mu je Balkan blizu, to pa tudi pomeni, da je velik oboževalec balkanske glasbe.

Zlatan Ibrahimović je nogometna legenda. FOTO: AP

Nekdanji nogometaš, ki je celotno kariero zastopal barve Švedske, ob trenutnem svetovnem prvenstvu svoje znanje in izkušnje deli v studiu na ameriški televiziji Fox Sports. Ob njem je poleg voditelja tudi Thierry Henry, nekdanji vrhunski francoski nogometaš. A Zlatan ne bi bil Zlatan, če ne bi s svojim obnašanjem znova pritegnil pozornosti javnosti.

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Na spletu se je namreč pojavil posnetek, kako uživa, poje in pleše ob glasbi rojakinje Lepe Brene, medtem ko nihče od njegovih kolegov v studiu glasbe sploh ni poznal. Ko ga voditelj vpraša, kakšna glasba je to, mu 44-letnik ponosno odgovori: "To je moja glasba." Nato mu med prepevanjem besedila obrazloži še, da tudi če mu pove, kdo je ta pevka, ne bo vedel. "In o čem govori pesem?" je še poskušal voditelj, Zlatan pa mu je pojasnil, da o ljubezni.