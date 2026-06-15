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Zlatan Ibrahimović v studiu ob ritmih Lepe Brene: To je moja glasba

ZDA, 15. 06. 2026 15.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
zlatan ibrahimović

Zlatan Ibrahimović vedno s ponosom pokaže, da je balkanske krvi. In to je jasno povedal tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu. Upokojeni nogometaš v studiu komentiral tekme, med premorom pa je užival v glasbi svoje rojakinje Lepe Brene. Ko je voditelj želel vedeti, kakšna glasba je to, je Zlatan le ponosno dejal: Moja!

Zlatan Ibrahimović je resda rojen na Švedskem, a po njegovih žilah teče balkanska kri. Njegov oče je Bosanec, mama Hrvatica, sam pa svojega porekla nikoli ni skrival. Še več, vedno s ponosom pove in jasno pokaže, da mu je Balkan blizu, to pa tudi pomeni, da je velik oboževalec balkanske glasbe.

Zlatan Ibrahimović je nogometna legenda.
Zlatan Ibrahimović je nogometna legenda.
FOTO: AP

Nekdanji nogometaš, ki je celotno kariero zastopal barve Švedske, ob trenutnem svetovnem prvenstvu svoje znanje in izkušnje deli v studiu na ameriški televiziji Fox Sports. Ob njem je poleg voditelja tudi Thierry Henry, nekdanji vrhunski francoski nogometaš. A Zlatan ne bi bil Zlatan, če ne bi s svojim obnašanjem znova pritegnil pozornosti javnosti.

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Na spletu se je namreč pojavil posnetek, kako uživa, poje in pleše ob glasbi rojakinje Lepe Brene, medtem ko nihče od njegovih kolegov v studiu glasbe sploh ni poznal. Ko ga voditelj vpraša, kakšna glasba je to, mu 44-letnik ponosno odgovori: "To je moja glasba." Nato mu med prepevanjem besedila obrazloži še, da tudi če mu pove, kdo je ta pevka, ne bo vedel. "In o čem govori pesem?" je še poskušal voditelj, Zlatan pa mu je pojasnil, da o ljubezni. 

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Tisti, ki je video objavil na družbenih omrežjih, je zabaven posnetek komentiral z besedami, da ne ve, kdo bo zmagal na mundialu, a ve, da bo Ibra svojega voditelja naučil, kdo je bosanska pevka. Pod posnetkom so se pojavili tudi navdušeni komentarji, med katerimi so nekdanjega nogometaša številni označili za 'carja' in 'legendo'.

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