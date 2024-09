Zlatega leva v Benetkah prejel film režiserja Pedra Almodovarja

Zlatega leva za najboljši film na 81. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobil film The Room Next Door režiserja Pedra Almodovarja. Srebrni lev, velika nagrada žirije, pa je na nocojšnji podelitvi pripadel filmu Vermiglio, ki ga je režirala Italijanka Maura Delpero.

V svojem prvem filmu v angleščini The Room Next Door se Pedro Almodovar ukvarja s vprašanjem evtanazije. Film spremlja zgodbo pisateljice Ingrid (Julianne Moore) in vojne novinarke Marthe (Tilda Swinton), ki sta bili v mladosti tesni prijateljici. Po dolgih letih, ko nista bili več v stiku, se Ingrid odloči, da znova naveže stik z Martho. Ta sicer umira zaradi raka materničnega vratu in si želi evtanazije. Martha s svojo prošnjo postavi njun odnos pred veliko preizkušnjo.

Pedro Almodovar v Benetkah prejel zlatega leva FOTO: AP

"Verjamem, da je dostojanstveno slovo od tega sveta temeljna pravica vsakega človeka," je Almodovar poudaril na nocojšnji podelitvi nagrad. Po pisanju francoske tiskovne agencije je pozval "vernike vseh religij", naj spoštujejo in se ne vmešavajo v odločitve posameznikov, saj morajo biti po njegovih besedah človeška bitja svobodna, "da živijo in umrejo, ko je življenje zanje neznosno". Almodovar je sicer že pred filmom dejal, da celotno težo filma nosita Tilda Swinton in Julianne Moore. "Med snemanjem smo bili tako zasedba kot jaz včasih na robu solz, ko smo ju gledali. Snemanje je bilo zelo ganljivo in na nek način blagoslovljeno," so njegove besede povzeli pri beneškem filmskem festivalu.

Julianne Moore in Tilda Swinton FOTO: AP

Z veliko nagrado žirije ovenčani film Vermiglio italijanske režiserke Maure Delpero pripoveduje o veliki družini in njenih težavah v zadnjem letu druge svetovne vojne. Srebrnega leva za režijo je prejel Brady Corbet za film Brutalist, za scenarij sta bila nagrajena Murilo Hauser in Heitor Lorega za brazilsko-francoski film Ainda estou aqui (I'm Still Here). Nagrado Coppa Volpi za najboljšo igralko je žirija namenila Nicole Kidman za vlogo v filmu režiserke Haline Reijn Babygirl. Nagrado Coppa Volpi za najboljšega igralca pa je prejel francoski igralec Vincent Lindon za vlogo v filmu Jouer avec le feu (The The Quiet Son), ki sta ga režirala Delphine in Muriel Coulin. Posebno nagrado žirije je prejel koprodukcijski gruzijski film režiserke Dee Kulumbegashvili April.

Nagrado Coppa Volpi za najboljšega igralca je prejel Vincent Lindon FOTO: AP