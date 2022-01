Zlati globusi 2022: zasebna podelitev z dobrodelno noto

V Los Angelesu bodo podelili letošnje zlate globuse za najboljše dosežke na filmu in televiziji. Iz bojazni pred širjenjem omikrona bo slovesnost minila brez občinstva, brez voditelja in brez sprejema na rdeči preprogi. Podelitev ne bo predvajana prek televizije, ker je mreža NBC odpovedala prenos, prav tako ne bo na voljo na spletnih platformah.

"Letošnji dogodek bo zaseben in ne bo predvajan v živo," je na Twitterju sporočilo Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu. Po njihovih napovedih bodo o zmagovalcih obveščali v realnem času na spletni strani zlatih globusov in svojih družbenih omrežjih. Združenje je že v začetku tedna sporočilo, da letošnja slovesnost, ki bo sicer po tradiciji potekala v dvorani hotela Beverly Hilton, ne bo imela občinstva ali gostitelja. Zaradi koronavirusa bodo sprejemali le izbrane goste, med njimi člane združenja. Kljub temu bodo podelili številne filmske in televizijske nagrade, razen nagrad Cecil B. DeMille in Carol Burnett za življenjsko delo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

icon-expand Dogajanja na podelitvi zlatih globusov letos ne bomo morali spremljati. FOTO: Instagram

Ker ne bo običajnega glamurja, bodo priložnost izkoristili, da poudarijo svojo dobrodelno dejavnost. Tako bodo med slovesnostjo predstavili prejemnike štipendij in nedavno sklenjeno petletno partnerstvo z organizacijo za državljanske pravice v ZDA The National Association for the Advancement of Colored People, s katerim želijo spodbujati večjo vključenost v filmsko industrijo in novinarstvo s tega področja.

icon-expand Zlati globus ali dva lahko domov odnese tudi film Dune: Peščeni planet. FOTO: AP

Podelitev zlatih globusov je pred pandemijo veljala za hollywoodsko zabavo leta in je pritegnila okrog 18 milijonov gledalcev. Veljala pa je tudi za neke vrste napoved o tem, kdo bi lahko slavil na kasnejši podelitvi oskarjev. Tokrat so med filmskimi dramami nominirani Belfast, CODA, Dune: Peščeni planet, King Richard in The Power of the Dog, za režijo pa Kenneth Branagh za film Belfast, Jane Campion (The Power of the Dog), Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter), Steven Spielberg (Zgodba z zahodne strani) in Denis Villeneuve (Dune: Peščeni planet).

icon-expand Lady Gaga je nominirana za vlogo Patrizie Reggiani v filmu Hiša Gucci. FOTO: Profimedia