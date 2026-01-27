Zlati olimpijski deskar navdušil s triki v Centralnem parku v New Yorku

Združene države je zajelo obilno sneženje, vsi pa se nad vremenskimi razmerami niso pritoževali. Nekaj srečnežev je tako lahko v Centralnem parku v New Yorku opazovalo zlatega olimpijskega deskarja Shauna Whita, ki je tudi po zaključku profesionalne kariere še vedno v odlični formi.

Trikratni dobitnik zlate olimpijske medalje naj bi kar celo uro deskal po enem najbolj znanih parkov na svetu, preden so ga prepoznali, poroča Page Six, posnetki 39-letnika pa so postali viralni. "Večino časa je imel na glavi čelado in zaščitna očala, nato pa je ostalim deskarjem in smučarjem, ki so bili tam, začel deliti nasvete in so ga prepoznali," je povedal eden od prisotnih.

Kmalu za tem, ko so Whita prepoznali, se je v parku zbrala velika množica radovednežev, ki so želeli enega najboljših deskarjev na svetu opazovati iz prve vrste pri tem, kar počne najbolje.

Shaun White je presenetil v Centralnem parku v New Yorku. FOTO: Profimedia

39-letnik naj bi v New York pripotoval na sejem stripov, ki se je odvijal v Madison Square Gardnu, v park pa naj bi ga povabil komik Shane Gillis. White tako ni načrtoval druženja, a je zaradi obilnega sneženja obtičal v mestu in se odzval povabilu. "Shaun bi moral že odpotovati domov, a je bil njegov let odpovedan," je za Page Six razkril vir.