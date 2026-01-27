Zlati olimpijski deskar navdušil s triki v Centralnem parku v New Yorku

Združene države je zajelo obilno sneženje, vsi pa se nad vremenskimi razmerami niso pritoževali. Nekaj srečnežev je tako lahko v Centralnem parku v New Yorku opazovalo zlatega olimpijskega deskarja Shauna Whita, ki je tudi po zaključku profesionalne kariere še vedno v odlični formi.
Trikratni dobitnik zlate olimpijske medalje naj bi kar celo uro deskal po enem najbolj znanih parkov na svetu, preden so ga prepoznali, poroča Page Six, posnetki 39-letnika pa so postali viralni. "Večino časa je imel na glavi čelado in zaščitna očala, nato pa je ostalim deskarjem in smučarjem, ki so bili tam, začel deliti nasvete in so ga prepoznali," je povedal eden od prisotnih.
Kmalu za tem, ko so Whita prepoznali, se je v parku zbrala velika množica radovednežev, ki so želeli enega najboljših deskarjev na svetu opazovati iz prve vrste pri tem, kar počne najbolje.
39-letnik naj bi v New York pripotoval na sejem stripov, ki se je odvijal v Madison Square Gardnu, v park pa naj bi ga povabil komik Shane Gillis. White tako ni načrtoval druženja, a je zaradi obilnega sneženja obtičal v mestu in se odzval povabilu. "Shaun bi moral že odpotovati domov, a je bil njegov let odpovedan," je za Page Six razkril vir.
Shaun White je legendarni ameriški deskar na snegu in nekdanji profesionalni rolkar. Znan je po svojih izjemnih dosežkih v deskanju na snegu, kjer je trikrat osvojil zlato olimpijsko medaljo (na zimskih olimpijskih igrah 2006, 2010 in 2018) v disciplini halfpipe. Velja za enega najboljših deskarjev vseh časov, ki je s svojimi inovativnimi triki in izjemno tehniko močno vplival na razvoj tega športa.
Centralni park je obsežen mestni park v osrednjem delu Manhattna v New Yorku. Ustanovljen je bil leta 1857 in je eden najbolj znanih in obiskanih parkov na svetu. Zasnovan je kot kraj za rekreacijo in umik pred mestnim vrvežem, ponuja pa številne sprehajalne poti, jezera, travnike, igrišča in kulturne znamenitosti, kot so živalski vrt in različni spomeniki.
Shane Gillis je ameriški stand-up komik, igralec in podcaster. Postal je znan po svojem specifičnem slogu humorja, ki pogosto vključuje opazke o vsakdanjem življenju, ameriški kulturi in družbenih temah. Sodeloval je pri več televizijskih oddajah in podcastih, med drugim je soustanovil priljubljen podcast 'Matt and Shane's Secret Podcast'.
