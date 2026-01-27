Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zlati olimpijski deskar navdušil s triki v Centralnem parku v New Yorku

New York, 27. 01. 2026 17.12 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Shaun White je presenetil v Centralnem parku v New Yorku.

Čeprav se je deskar Shaun White profesionalno upokojil in čez nekaj dni ne bo nastopil na olimpijskih igrah, pa je ob obilnem sneženju, ki je zajelo tudi New York, svoje veščine iz belih strmin prenesel v Centralni park in z njimi navdušil množico, ki se je tam zbrala.

Združene države je zajelo obilno sneženje, vsi pa se nad vremenskimi razmerami niso pritoževali. Nekaj srečnežev je tako lahko v Centralnem parku v New Yorku opazovalo zlatega olimpijskega deskarja Shauna Whita, ki je tudi po zaključku profesionalne kariere še vedno v odlični formi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trikratni dobitnik zlate olimpijske medalje naj bi kar celo uro deskal po enem najbolj znanih parkov na svetu, preden so ga prepoznali, poroča Page Six, posnetki 39-letnika pa so postali viralni. "Večino časa je imel na glavi čelado in zaščitna očala, nato pa je ostalim deskarjem in smučarjem, ki so bili tam, začel deliti nasvete in so ga prepoznali," je povedal eden od prisotnih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kmalu za tem, ko so Whita prepoznali, se je v parku zbrala velika množica radovednežev, ki so želeli enega najboljših deskarjev na svetu opazovati iz prve vrste pri tem, kar počne najbolje.

Shaun White je presenetil v Centralnem parku v New Yorku.
Shaun White je presenetil v Centralnem parku v New Yorku.
FOTO: Profimedia

39-letnik naj bi v New York pripotoval na sejem stripov, ki se je odvijal v Madison Square Gardnu, v park pa naj bi ga povabil komik Shane Gillis. White tako ni načrtoval druženja, a je zaradi obilnega sneženja obtičal v mestu in se odzval povabilu. "Shaun bi moral že odpotovati domov, a je bil njegov let odpovedan," je za Page Six razkril vir.

Razlagalnik

Shaun White je legendarni ameriški deskar na snegu in nekdanji profesionalni rolkar. Znan je po svojih izjemnih dosežkih v deskanju na snegu, kjer je trikrat osvojil zlato olimpijsko medaljo (na zimskih olimpijskih igrah 2006, 2010 in 2018) v disciplini halfpipe. Velja za enega najboljših deskarjev vseh časov, ki je s svojimi inovativnimi triki in izjemno tehniko močno vplival na razvoj tega športa.

Centralni park je obsežen mestni park v osrednjem delu Manhattna v New Yorku. Ustanovljen je bil leta 1857 in je eden najbolj znanih in obiskanih parkov na svetu. Zasnovan je kot kraj za rekreacijo in umik pred mestnim vrvežem, ponuja pa številne sprehajalne poti, jezera, travnike, igrišča in kulturne znamenitosti, kot so živalski vrt in različni spomeniki.

Shane Gillis je ameriški stand-up komik, igralec in podcaster. Postal je znan po svojem specifičnem slogu humorja, ki pogosto vključuje opazke o vsakdanjem življenju, ameriški kulturi in družbenih temah. Sodeloval je pri več televizijskih oddajah in podcastih, med drugim je soustanovil priljubljen podcast 'Matt and Shane's Secret Podcast'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
shaun white deskar sneženje olimpijec zlata medalja

Družina Micka Jaggerja prosi za pomoč pri iskanju vnukinjinega partnerja

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Resna diagnoza ne prinaša le zdravstvenih posledic
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
EU in Indija sklenili prostotrgovinski sporazum
EU in Indija sklenili prostotrgovinski sporazum
moskisvet
Portal
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469