Zloglasni zvezdnik Chris Brown ponovno za rešetkami

Chris Brown je zopet za zapahi. Pevec je bil danes zjutraj aretiran v Manchestru v Angliji, ker naj bi leta 2023 v londonskem nočnem klubu s steklenico tekile po glavi tepel glasbenega producenta Abeja Diawa. Metropolitanska policija je za The Sun povedala, da je bil 36-letnik pridržan v hotelu Lowry s petimi zvezdicami zaradi suma povzročitve hude telesne poškodbe. "Odpeljali so ga v pripor, kjer tudi ostaja," so sporočili s policije in dodali, da se aretacija nanaša na incident iz 19. februarja leta 2023.