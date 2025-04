Zlomljeni Colin Farrell je moral sprejeti bolečo odločitev za sina

OGLAS

Colin Farrell je spregovoril o srce parajoči odločitvi, ki jo je moral nedavno sprejeti. Svojega 21-letnega sina s posebnimi potrebami je naselil v ustanovo za dolgotrajno oskrbo. Igralec je v preteklosti razkril, da zaradi zdravniške napake najprej niso vedeli, da se sin bori z redko genetsko boleznijo, Angelmanovim sindromom, nevrogenetsko motnjo, ki prizadene živčni sistem in povzroča razvojne in intelektualne motnje. Najprej so mu namreč diagnosticirali cerebralno paralizo.

Colin Farrell FOTO: Profimedia icon-expand

48-letnik je s svojo nekdanjo izbranko Kim Bordenave sprejel težko odločitev, da bosta Jamesa, ki ni verbalen, naselila v oskrbno ustanovo. "Težko je. Nekateri starši bodo rekli: 'Želim sam skrbeti za svojega otroka,' in to spoštujem," je po poročanju revije Mirror dejal Colin in dodal: "Toda moja nočna mora bi bila ... Kaj če bom jutri doživel srčni infarkt in, bog ne daj, bo Jamesova mati Kim doživela prometno nesrečo in bo tudi ona mrtva – potem pa bo James sam?" V pogovoru za revijo Candis je zvezdnik še dejal: "Potem je varovanec države in gre kam? Mi ne bi imeli besede pri tem."