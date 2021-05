Zmaga za Brada Pitta: z Angelino Jolie si bosta delila skrbništvo

Sodišče je odločilo, da si bosta nekdanja partnerja Brad Pitt in Angelina Jolie skrbništvo nad otroki delila enakovredno, poroča TMZ. Naj omenimo, da si je Angelina Jolie prizadevala, da bi imela popolno skrbništvo nad otroki. Želela si je, da bi bili Bradovi obiski nadzorovani, vendar je sodnik odločil drugače, potem ko so številne priče – vključno s psihiatri – v procesu sojenja pričale, da njeni argumenti, da Brad ni primeren starš, niso verodostojni.

Vir blizu Brada je zaTMZo 57-letnemu igralcu povedal:''Presrečen je.''

Sodnik je predlagal 'začasno' sodbo in obe strani lahko še nadaljujeta z argumenti za in proti, vendar so običajno predlagane sodbe le formalnost, preden postanejo pravnomočne. Prvi je o razsodbi poročalNY Post.

Hollywoodska igralka in producentka Angelina Jolie je leta 2016 vložila zahtevo za ločitev, in sicer po tem, ko naj bi Brad na zasebnem letalu fizično in verbalno obračunal z enim od njunih otrok. Zvezdnik se je nato oddaljil od vseh otrok in na koncu so mu dovolili obiske otrok pod nadzorom. Ta preobrat pa je zdaj velika pravna zmaga za Pitta.