Zmaga za Johnnyja Deppa: Amber Heard kriva obrekovanja

Delna zmaga je pripadla tudi Heardovi, ki je zoper nekdanjega moža vložila ločeno tožbo zaradi obrekovanja, ker jo je označil za lažnivko in s tem škodil njenemu ugledu. Porota je odločila, da je bil Amberin ugled oškodovan, a zgolj v eni od treh točk obtožnice, in sicer zaradi izjav Deppovega odvetnika Adama Waldmana , ki je za The Daily Mail dejal, da so igralkine trditve o zlorabi prevara. Dobila bo 1,8 milijona evra odškodnine.

Porota je ugotovila, da so vse trditve, ki jih je Amber Heard zapisala v članku Washington Posta, lažne, zato je kriva obrekovanja. Kljub temu da v članku Johnnyja Deppa ni omenila, je porota odločila, da so se lažne trditve o družinskem nasilju nanašale na igralca in s tem oškodovale njegovo kariero. Depp bo prejel odškodnino v vrednosti 14 milijonov evrov.

Poroto je sestavljalo pet moških in dve ženski, starih od 20 do 60 let. Odločitev so sprejeli po treh posvetovanjih: petkovo je trajalo dve uri, torkovo sedem, nekaj ur pa so se odločali še v sredo. Odločitev so morali sprejeti na podlagi sojenja, ki se je začelo 11. aprila, trajalo pa je kar šest tednov.

Amber je bila na sodišču skupaj s svoj odvetniško ekipo, medtem ko se Johnny branja razsodbe ni udeležil, saj je trenutno v Veliki Britaniji, kjer je imel pred kratkim nastop s kitaristom Jeffom Beckom. Pred sodiščem se je zbralo številno igralčevih podpornikov, ki so ob zmagi vzklikali: "Johnny, Johnny, Johnny!" Heardova, ki je bila oblečena v črno, je v sodni dvorani zadrževala solze, iz nje pa odšla takoj po razglasitvi odločitve porote. Podporo ji je tam delala tudi sestra.

Amber je v izjavi za javnost zapisala: "Razočaranje, ki ga čutim, je neopisljivo. Moje srce je zlomljeno, ker številni dokazi niso bili dovolj, da bi se zoperstavila nesorazmerni moči in vplivu mojega nekdanjega moža. Prav tako sem razočarana, za to, kar ta razsodba pomeni za ženske. To je korak nazaj v čas, ko so bile ženske, ki so se izpostavile in spregovorile, ponižane in sramočene." Dodala je, da verjame, da so bili Johnnyjevi odvetniki uspešni pri tem, da je porota spregledala ključno načelo svobode govora in ignorirala dokaze is sojenja v Veliki Britaniji. "Žalostna sem, ker sem ta primer izgubila, ampak še bolj sem žalostna, ker sem kot Američanka izgubila pravico, da svobodno govorim."

Odzval se je tudi Johnny, ki je zapisal: "Zoper mene so bile preko medija podane napačne in zelo resne obtožbe, ki so sprožile številno nesramne vsebine. V nanosekundi so dvakrat zaokrožile svet in imele uničujoč vpliv na mojo kariero. Šest let kasneje mi je porota vrnila življenje nazaj. To resnično cenim."

Primer Depp-Heard je bil zelo odmeven v javnosti, pri čemer je bil večje podpore, predvsem na družbenih omrežjih, deležen Depp. Med sojenjem so na dan prišle številne umazane podrobnosti nekdanjih zakoncev. Oba sta se strinjala, da sta bila prvo leto in pol v razmerju več kot srečna in do ušes zaljubljena, nato pa so se začele zlorabe, varanje, ljubosumje, izpadi jeze in nasilje. Amber je trdila, da je bila žrtev nasilja ona, Johnny pa, da je bil to on.